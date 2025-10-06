Redacción Uppers 06 OCT 2025 - 15:24h.

La actriz de 'Friends' demuestra que tiene una excelente coordinación y bastante soltura a la hora de marcar el compás

La rutina nocturna de Courteney Cox para conciliar mejor el sueño a los 60 años: "Duermo de maravilla"

Cuando pensamos en Courteney Cox es casi imposible no imaginar a Monica Geller esponja en mano asegurándose de que no queda ni una pelusa en las alfombras del apartamento de 'Friends', pero la actriz de 61 años tiene más facetas ocultas, y una de las más llamativas es su pasión por la batería. La misma mujer que convertía el orden en un arte también sabe desatar el caos más glorioso con unas baquetas en las manos. Cualquiera que la siga en redes sociales, donde sus publicaciones suelen volverse virales, sabe que Courteney tiene buen oído, una excelente coordinación y bastante soltura a la hora de marcar el compás.

La última prueba la ha dado compartiendo un video tocando el emblemático 'Smells Like Teen Spirit' a la batería en la intimidad de su casa. Aquel tema formaba parte de 'Nevermind' (1991), y en su momento se convirtió en el mayor éxito de la banda de rock estadounidense, además del himno por antonomasia de la generación grunge.

"Mis 90's en un reel" o "increíblemente talentosa" son algunos de los comentarios que le han dedicado fans y compañeros de profesión a un vídeo en el que se nota que la actriz ama lo que hace. Las imágenes no deberían pillar a nadie por sorpresa, pues Courteney ya ha aparecido en varias ocasiones tocando canciones de Elton John, Brandi Carlile o Ed Sheeran.

Bailando en la oscuridad

Aunque a Courteney se la conoce esencialmente por su carrera en el mundo de la actuación, lo cierto es que su historia está íntimamente ligada a la música. Mucho antes de 'Friends', cuando todavía era una modelo desconocida en la agencia Ford, consiguió aparecer en el vídeo de 'Dancing in the dark' de Bruce Springsteen. Tenía 20 años, pero aprovechó la oportunidad. El clip no dejaba de ser la típica actuación en directo de la época, pero si se quedó en la retina de los espectadores de la MTV fue por su plot twist final, cuando el 'Boss' invitaba a subir al escenario a una de las jóvenes del público para echar unos bailes con él.

"Bruce Springsteen es tan increíble... Dios, es tan increíble. Me encanta esa canción. Me da un poco de vergüenza porque siento que cuando veo el vídeo, cuando lo veo... quiero decir, Dios. ¿Has visto mi baile? Fue patético. No soy una mala bailarina, pero fue horrible", reconocía hace unos años en una entrevista en Sirius XM. Puede que ahora le avergüence, pero aquel baile un poco torpe le dio el empujón que su carrera necesitaba y poco después lograba un papel en 'Family Ties' junto a Michael J. Fox. 'Friends' la esperaba a la vuelta de la esquina.