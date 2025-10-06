Qué fue de Sylvie Vartan, la estrella francesa que conquistó España en los 60 y 70

Inés Gutiérrez 06 OCT 2025 - 08:00h.

La artista ha seguido en activo durante toda su vida hasta que en 2025 anunció su retirada de los escenarios

'Un rayo de sol' o 'Eva María': ¿por qué no podemos sacarnos las canciones del verano de la cabeza 50 años después?

MadridNacida en Bulgaria en 1944, cuando tenía ocho años se instaló junto a su familia en París y su pasión por la música surgió gracias a su hermano mayor, Eddie, que era productor musical, porque ella soñaba con ser actriz. Una jovencísima Sylvie debutaba en la música siendo una adolescente y pronto se convirtió en todo un referente, siendo considerada como la primera chica yeyé.

Se retiraba oficialmente de los escenarios en enero de 2025, con 80 años.

Sylvie Vartan, la estrella francesa que conquistó España en los 60 y 70

En 1961 y a petición de su hermano, Sylvie grababa el tema Panne d’essence, junto al rockero francés Frankie Jordan, la canción fue todo un éxito y esto impulsó la carrera de Vartan, que se convirtió en una prolífica estrella de la música que no le temía a ningún género, probó el pop, rock, folk y disco, y casi cualquier cosa que le pusieran por delante.

En la década de los 60 y 70 conquistó España, donde se le conocía como ‘la colegiala del twist’, pero también buena parte del resto del mundo. En Japón fue una figura consolidada, con una gran cantidad de fans que han permanecido fieles a la artista, también consiguió triunfar desde el principio de su carrera en Estados Unidos.

Tas destacable como su música era su aspecto, con un look cuidadosamente creado que potenciaba su aire natural de colegiala (al fin y al cabo había sido una no demasiado tiempo atrás). Rubia platino y de flequillo recto, la moda se convirtió también en otra forma de mostrarse ante el público y quedó claro con el diseño que escogió para el día de su boda (celebrada en el año 65, cuando ella tenía 21 años) con el también músico Johnny Hallyday.

Después de triunfar con este diseño de la maison Réal, colaboró durante años con Yves Saint Laurent, y le apasionaba Dior. Bob Mackie se encargó de crear el vestuario de sus giras al estilo americano, tal y como recogen en L’Officiel.

A pesar de que lo tenía todo a su favor, Sylvie llegó en el momento indicado con todo el talento que se necesitaba, las cosas no siempre fueron sencillas para ella. Dos accidentes de tráfico marcaron su vida, el primero de ellos fue con ella al volante, en él fallecía su copiloto y madrina de su hijo David, nacido durante su matrimonio con Hallyday; en el segundo era Johnny quien conducía y, mientras que él salió ileso, ella quedó desfigurada y tuvo que someterse a varias operaciones para recuperar su imagen anterior.

Con Hallyday compartió vida y escenarios hasta su divorcio en 1980, cuatro años después, Sylvie se casaría con el productor estadounidense Tony Scotti, y junto a él adoptaría a su segunda hija, Darina, una niña de origen búlgaro. Durante un tiempo la relación entre madre e hija no fue sencilla, pero supieron acercar posturas.

A pesar de que su éxito no siempre ha sido el mismo y que con el paso del tiempo la estrella de Vartan se fue apagando en algunos lugares, ella ha seguido brillando y se ha mantenido al pie del cañón hasta que anunció su intención de retirarse tras una serie de conciertos, que finalizaron en enero de 2025.