El rockero de New Jersey vende su espectacular bar de cinco plantas en pleno corazón de la ciudad del country solo un año después de inaugurarlo

Jon Bon Jovi rompe el silencio sobre su primera nieta, adoptada por su hijo Jake y Millie Bobby Brown: “Es una locura, pero genial, maravilloso”

Compartir







Apenas un año después de abrir las puertas del JBJ's Nashville, su espectacular bar de cinco plantas en pleno corazón de la ciudad del country, Jon Bon Jovi ha decidido venderlo. Y pide 130 millones de dólares, que al cambio son casi 120 millones de euros. ¿Negocio fracasado? ¿Cambio de rumbo? No realmente. Se trata de un movimiento estratégico que demuestra que el vocalista aún llega a todas las notas, también las financieras.

PUEDE INTERESARTE Jon Bon Jovi salva la vida a una mujer que iba a saltar de un puente

El JBJ’s Nashville no es un bar cualquiera. Inaugurado en junio de 2024, se levanta sobre uno de los pocos solares nuevos de Lower Broadway, la calle más musical de EEUU. Sus tres escenarios, ocho barras, dos terraza en azotea, toro mecánico y tienda de tatuajes demuestran que Jon Bon Jovi puso toda la carne en el asador para proporcionar una experiencia inmersiva a fans del rock y curiosos. El local incluso alberga una especie de museo que celebra la carrera del artista.

Desde el principio, Jon dejó claro que no se trataba de un simple negocio de copas. “Podría haberlo hecho en Nueva Jersey, pero elegí Nashville porque esta es mi gente”, dijo en la inauguración. De hecho, la ciudad del country lo había acogido durante décadas para grabar discos y colaborar con artistas locales, así que abrir su bar allí era casi como un acto de agradecimiento.

PUEDE INTERESARTE Pagar o voluntariado: así funcionan los restaurantes solidarios de Jon Bon Jovi

La fórmula 'Sale-leaseback'

Entonces, ¿por qué vende tan solo un año después? La clave está en que lo que está poniendo a la venta Bon Jovi es el edificio, no el negocio. Se trata de lo que se denomina una 'sale-leaseback', una fórmula muy común en el sector inmobiliario. Así, el artista vende la propiedad, pero la alquila de inmediato para seguir operando en ella durante al menos 20 años. Así, libera capital, reduce riesgos y continúa al mando del bar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Viviendo una oportunidad única [Living on a Rare Opportunity]. Estamos orgullosos de presentar el bar más alto de Lower Broadway, de Nashville: Jon Bon Jovi´s – Nashville. Este edificio de cinco plantas y 36.767 pies cuadrados es el primer proyecto de este tipo en Broadway desde 2018 y el segundo local más grande de toda la zona. Concebido como un contrato de venta con arrendamiento posterior a veinte años (NNN) y un incremento anual del 2 % en la renta, representa una oportunidad única para adquirir un espacio emblemático en uno de los corredores de ocio más concurridos de Estados Unidos", reza el anuncio de la compañía inmobiliaria Surmount

Lógica y visión empresarial

Detrás de la jugada hay lógica y visión. Nashville vive un auge inmobiliario sin precedentes, y los locales de ocio en la calle Broadway son bienes muy codiciados por inversores que buscan rentabilidad segura. Con la venta del edificio, el cantante de 'It's My Life' se asegura un trato millonario y mantiene su marca intacta. Se deshace del peso de la propiedad de un edificio gigante, pero no del alma del proyecto.

Todo apunta a que Bon Jovi busca reordenar sus prioridades. A sus 63 años está centrado en su legado: en la música y su historia. JBJ's forma parte eso, pero ahora quiere volver a enfocarse en su carrera, especialmente tras haberse recuperado de una cirugía vocal y lanzar su �álbum 'Forever', que ahora llega en una nueva versión, 'Legendary Edition', con multitud de colaboraciones con artistas amigos, de Bruce Springsteen a Robbie Williams, pasando por Jelly Roll, Jason Isbell, Ryan Tedder, The War And Treaty, Joe Elliott de Def Leppard, Avril Lavigne o Marcus King.