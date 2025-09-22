Jon Bon Jovi rompe el silencio sobre su primera nieta, adoptada por su hijo Jake y Millie Bobby Brown: “Es una locura, pero genial, maravilloso”
El cantante Jon Bon Jovi ha hablado por primera vez en público sobre su primer nieta, recientemente adoptada
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian que son padres tras adoptar a una bebé: "Emocionados por nuestra paternidad"
El cantante Jon Bon Jovi ha hablado por primera vez en público sobre su primer nieta, una bebé adoptada por su hijo Jake Bongiovi y su nuera Millie Bobby Brown, a través de una entrevista publicada en TikTok.
El incono musical reconoce que ambos son muy jóvenes, pero a pesar de ello asegura estar encantado con que le hayan convertido en abuelo. “Es una locura, pero genial, maravilloso”, afirmaba.
En esta nueva faceta y como cualquier abuelo, el cantante de 63 años reconoce que está continuamente pidiendo fotos de la niña: “Es preciosa…Soy un pesado y, sí, mola”
A pesar de la juventud de la pareja, Jon Bon Jovi destaca que ambos “son bastante maduros para su edad. Vienen de una familia donde sus padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes”.
“Paternidad tanto en paz como en privacidad”
Hace un mes la joven pareja anunció a través de las redes sociales que ambos comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas con la paternidad: "Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad. Y de repente fueron tres".
La llegada de su primera hija en común supone el broche de oro para la historia de amor de Millie Bobby Brown (21) y Jake Bongiovi (23), que comenzó en el verano de 2021 -cuando la actriz tenía 17 años- y decidieron oficializar en la alfombra roja de los Premios Bafta. Muy enamorados, y a pesar de su juventud, la pareja se comprometía tan solo un año después, y en 2024 se daban el 'sí quiero'.