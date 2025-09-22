El cantante Jon Bon Jovi ha hablado por primera vez en público sobre su primer nieta, recientemente adoptada

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian que son padres tras adoptar a una bebé: "Emocionados por nuestra paternidad"

Compartir







El cantante Jon Bon Jovi ha hablado por primera vez en público sobre su primer nieta, una bebé adoptada por su hijo Jake Bongiovi y su nuera Millie Bobby Brown, a través de una entrevista publicada en TikTok.

El incono musical reconoce que ambos son muy jóvenes, pero a pesar de ello asegura estar encantado con que le hayan convertido en abuelo. “Es una locura, pero genial, maravilloso”, afirmaba.

PUEDE INTERESARTE La polémica adultez de Millie Bobby Brown o los estragos de ser la eterna estrella infantil

En esta nueva faceta y como cualquier abuelo, el cantante de 63 años reconoce que está continuamente pidiendo fotos de la niña: “Es preciosa…Soy un pesado y, sí, mola”

A pesar de la juventud de la pareja, Jon Bon Jovi destaca que ambos “son bastante maduros para su edad. Vienen de una familia donde sus padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes”.

“Paternidad tanto en paz como en privacidad”

Hace un mes la joven pareja anunció a través de las redes sociales que ambos comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas con la paternidad: "Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad. Y de repente fueron tres".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La llegada de su primera hija en común supone el broche de oro para la historia de amor de Millie Bobby Brown (21) y Jake Bongiovi (23), que comenzó en el verano de 2021 -cuando la actriz tenía 17 años- y decidieron oficializar en la alfombra roja de los Premios Bafta. Muy enamorados, y a pesar de su juventud, la pareja se comprometía tan solo un año después, y en 2024 se daban el 'sí quiero'.