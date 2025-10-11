Inés Gutiérrez 11 OCT 2025 - 19:00h.

El actor demuestra siempre que puede su gran amor por las máquinas de escribir y las palabras

MadridGracias a su carrera en el mundo de la interpretación, Tom Hanks se ha convertido en un hombre conocido y respetado. Es un reputado actor que es admirado por compañeros y público a partes iguales y que ha dejado para el recuerdo muchos personajes memorables que no habrían sido lo mismo sin su carisma y talento.

También es un hombre que siente una gran pasión por las máquinas de escribir, una afición que es mucho menos conocida, pero que hace que sea posible conocer un poco mejor al ser humano que se esconde tras la estrella de Hollywood. Su amor por estas máquinas ha crecido en paralelo a su éxito profesional y ahora tiene una gran colección de la que se siente más que orgulloso.

La pasión de Tom Hanks por las máquinas de escribir

“En toda mi vida no había conservado algo que mantuviera siempre a mi lado, no recuerdo ningún objeto que haya sido mío cuando tenía tres o cinco años”, reveló en una ocasión al New York Times sobre el origen de esta curiosa colección. Un amigo tenía una Olivetti eléctrica de la que se quería desprender y se la quedó él. “En ese momento me dije: ‘Oh, esto es algo que se va a quedar conmigo por mucho tiempo y por alguna razón me tranquiliza tenerla. Me tranquiliza que pueda llevarla conmigo a todas partes”.

Fue la primera de su colección, pero no fue la última porque ahora el actor posee unas 250 máquinas en perfectas condiciones, todas ellas funcionan. Han ido llegando a sus manos de una manera u otra a lo largo de los años, en ocasiones ha sido él quien las ha buscado, intentando conseguir algunas joyas únicas en el mundo, en otras ocasiones el azar las ha puesto frente a él.

Considera que las cosas escritas a máquina tienen una energía, una esencia de la que carecen las que están escritas con el ordenador. No solo por el esfuerzo que se pone, también por el sonido tan específico que tienen las teclas de una máquina de escribir, que suenan diferente en cada modelo y que no tienen nada que ver con el ruido de las teclas de un ordenador. Tanto es así que en el año 2014 creó una aplicación que replica la sensación de estar escribiendo con una máquina de escribir. La llamó Writer.

Esta afición por las máquinas de escribir parece haber afianzado otra que el actor posee, la de escribir. Hace unos años publicó en The New Yorker una historia de ficción que dejó impresionado al editor del sello Alfred A.Knopf, que no dudó en pedirle más historias. Hanks le entregó 17 cuentos, todos ellos relacionados de alguna manera con las máquinas de escribir. Las recogieron todas juntas y las publicaron bajo el título de Historias singulares.

Parece claro que Hanks no solo es un apasionado de las máquinas de escribir, también lo es de la escritura y de la combinación de ambos mundos, si puede escribir con alguna de sus máquinas no va a dejar pasar la oportunidad de hacerlo.