Inés Gutiérrez 12 OCT 2025 - 21:00h.

El actor de 'Troya' es también un gran aficionado al arte, a admirarlo y también a crearlo

Las 10 mejores películas de Brad Pitt desde sus inicios en la gran pantalla

Compartir







MadridBrad Pitt es uno de los actores mejor valorados de su generación, algo que no ha sido sencillo y que le llevó bastante tiempo poder demostrar. Su físico, tan favorable para que el público le ame, puede llegar a hacer que en ocasiones sea más complicado tomarle en serio como actor.

Por suerte para él, esta es una batalla que hace tiempo que ha ganado, no porque resulte menos atractivo con los años, sino porque ya no hay duda de que es un gran actor. También ha resultado ser un hombre de otros talentos, porque no hace demasiado tiempo se pudo saber que también tenía una gran afición por la escultura y que se había convertido en una de sus pasiones.

PUEDE INTERESARTE Los gestos románticos de Brad Pitt a Inés de Ramón en su debut como pareja en el Festival de Venecia

El interés de Brad Pitt por la escultura

La afición del actor por la escultura fue algo que sorprendió a muchos de sus seguidores cuando habló sobre este talento oculto que tiene. Fue después de su divorcio de Angelina Jolie, junto a quien estuvo más de diez años y de quien anunció su separación en el año 2016.

"Hago de todo, estoy trabajando con arcilla, yeso, barras de refuerzo, madera. Solo tratando de aprender los materiales", explicó durante una entrevista con la revista GQ concedida en el año 2017. "Encuentro vernáculo en lo que puedes hacer, en lugar de dar un discurso. Ahí encuentro la voz, que necesito". Fueron varias las ocasiones en las que su afición por la escultura y la cerámica salieron a la luz, incluso se señaló que había instalado un taller en su casa donde practicaba.

PUEDE INTERESARTE La condición que pone Brad Pitt para volver a trabajar con Tom Cruise 30 años después

Una afición que llegó a ser algo más cuando consiguió exponer sus obras en una sala de Finlandia, el Sara Hildén Art Museum de Tampere, en el año 2022. Una exposición por la que recibió grandes elogios y sus obras fueron definidas como "imágenes penetrantes y memorables de dolor y violencia" por el crítico de The Guardian, Jonathan Jones. También dijo del actor que “es un artista extremadamente impresionante. Ha evitado la vergüenza del arte de los famosos para revelar lo que, desde cualquier punto de vista, son obras poderosas y valiosas”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La exposición, ‘We’, fue una colaboración con el artista británico Thomas Houseago, que quiso contar con Brad Pitt y con Nick Cave. Esta fue la primera vez que Pitt presentó sus obras ante el público, pues hasta el momento se conocía su afición, pero no se había podido ver ninguna de sus obras.

La temática escogida por el actor para esta exposición fue la sociedad estadounidense, en concreto la violencia que la rodea. Una de sus obras más llamativas fue un enorme panel de yeso donde se muestra un tiroteo entre varias personas, las armas se aprecian con mayor nitidez que los rostros y se convirtió en una de las más memorables gracias a su gran tamaño y, sobre todo, a lo que representa.

Evidentemente, esta incursión en el mundo del arte no ha hecho que deje de lado su gran pasión, la interpretación, pero sí que le ha ofrecido una nueva manera de expresar sentimientos y emociones.