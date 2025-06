'F1: la película' toma el relevo de 'Top Gun: Maverick', cambiando aviones por coches y a Tom Cruise por Brad Pitt

Brad Pitt está inmerso en la promoción de su nuevo blockbuster, 'F1: la película', dirigido por Joseph Kosinski, el responsable del filme que reventó las taquillas hace tres temporadas con Tom Cruise al frente, 'Top Gun: Maverick'. De hecho, los paralelismos con aquel éxito son evidentes, empezando por el tipo de acción adrenalínica que cambia aviones por coches, y siguiendo por un potente reparto liderado por una superestrella de Hollywood de similar tirón mediático.

Pitt y Cruise coincidieron por primera y única vez en una pantalla hace algo más de 30 años, en 'Entrevista con el vampiro', de Neil Jordan. Por aquel entonces Cruise, que tenía 32 años, ya era uno de los nombres más reputados de la industria, había trabajado con algunos de los mejores directores del mundo y había aspirado al Óscar. Pitt solo era un año menor pero su carrera aún estaba despegando. Al igual que ocurría en la pantalla, Tom aparecía como el mentor y Brad como el aprendiz. Y, según los rumores, las cosas no fueron muy fluidas entre ellos, ni delante ni detrás de las cámaras.

Personalidades muy dispares

Ninguno de los dos se ha pronunciado nunca sobre su relación en aquel rodaje, aunque los presentes hablaban de formas diametralmente distintas de enfocar el trabajo, lo que generó cierta tensión en el set. Cruise, entonces y ahora, es un perfeccionista, intenso y muy exigente, mientras que Pitt aboga por unas formas más relajadas. Esas diferencias podrían explicar que nunca más volvieran a coincidir en ninguna película... o ser simple casualidad.

Lo cierto es que Cruise sí reveló recientemente que pasaron muchas noches de rodaje haciendo carreras de karts, así que podría no haber ningún problema en que los dos actores volvieran a coincidir en el futuro, a las órdenes de Kosinski, por ejemplo. Preguntado al respecto en una entrevista con E! News, Pitt se ha mostrado entusiasmado ante la posibilidad, aunque dejando claro que lo haría con una única condición.

El cielo es el límite

“No voy a colgar mi trasero de un avión ni nada por el estilo. Así que cuando haga algo que se mantenga en tierra, ahí estaré”, aseguraba el protagonista de 'Seven', dejando claro que no está dispuesto a seguirle el ritmo a su colega cuando se trata de acrobacias al límite.

Sabido es que Cruise acostumbra a hacer él mismo sus propias escenas de acción, poniendo en riesgo su integridad física. El propio Kosinski ha explicado que aunque ambos actores tienen un talento natural para manejar vehículos, Cruise tiende a ir "un poco más allá de lo razonable".

“Tom siempre lo lleva al límite. Brad, en cambio, escucha y es consciente de sus capacidades. Sabe hasta dónde puede llegar”, abunda Graham Kelly, supervisor de vehículos de 'F1: la película', quien también ha trabajado en varias entregas de Misión: Imposible.

Pitt tiene en su agenda para 2026 el estreno de la serie 'The Continuing Adventures of Cliff Booth', donde con un guion de Tarantino y la dirección de David Fincher recuperará el personaje que le valió el Óscar por 'Érase una vez en Hollywood'. Y para 2027 tiene previsto 'The Riders', un thriller sobre secuestros que parte de la novela homónima de Tim Winton. Por su parte, en el horizonte de Cruise está el estreno para 2026 de 'Judy'. la última obra de Alejandro González Iñárritu. Quizás después de todos esos proyectos los dos astros se den una segunda oportunidad.