La modelo israelí, Bar Refaeli, critica a Penélope Cruz por un vídeo que compartió en su cuenta de Instagam. La actriz española publicó un vídeo del emotivo reencuentro entre Matan Tzangauker, rehén israelí liberado por Hamás, y su madre Einav Tzangauker. Poco después, hizo lo mismo con las imágenes de un prisionero palestino liberado durante un intercambio. Tanto ella como su pareja, Javier Bardem, han sido tajantes con el genocidio en Gaza.

La actriz Refaeli responde a la publicación de Cruz, indignada, a través de las redes sociales: “¿En lugar de hablar de paz, le das espacio a asesinos? Estoy segura de que tus intenciones son buenas, pero cuando equiparas la liberación de 20 rehenes israelíes secuestrados con brutalidad con la liberación de 2.000 terroristas condenados, ¿qué estás tratando de decir?”.

Matan Tzangauker fue secuestrado durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, al sur de Israel, junto con su novia Ilana Gritzewsky. Su pareja fue liberada en el primer intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Pero él no tuvo la misma suerte y estuvo más de 650 días en la Franja de Gaza.

Penélope Cruz y Javier Bardem, cuestionados por su postura sobre Gaza

La publicación de Penélope Cruz ha dado mucho de qué hablar tras ser fuertemente criticada por usuarios israelíes. Entre ellos destaca Avia Levi, cónsul de Israel en República Dominicana, y el escritor Hen Mazzig. La opinión tanto de la actriz como de su pareja, Javier Bardem, siempre ha sido muy clara en su apoyo a la causa palestina. Ambos firmaron una carta en julio de 2014 para condenar la ofensiva israelí en Gaza y calificarlo de genocidio.

Cruz y Bardem también han sido cuestionados por defender a los palestinos porque la actriz dio a luz en el hospital judío Cedars-Sinai, en Los Ángeles, a sus hijos Leonardo y Luna. Se enciende así de nuevo el debate sobre la ofensiva israelí en la Franja y el papel que ejercen las figuras públicas en temas geopolíticos.