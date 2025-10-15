La actriz recurrió a las pesas para ponerse en forma para la película 'Vieja loca' y ya no ha prescindido de ellas

Carmen Maura cumple 80: sus mejores frases sobre hacer lo que te dé la gana (incluso desnudarte por primera vez) mientras envejeces

Carmen Maura está estupenda a sus 80 años, pero su buen tono físico no es producto de dietas imposibles o cremas milagrosas, sino de mantenerse activa. Para su última película, 'Vieja loca', actualmente en cartelera, tuvo que ponerse muy en forma porque algunas escenas requerían mucha fuerza. Para ello recurrió a las pesas, y los resultados no pueden haber sido mejores. Aunque no se trate precisamente de su rutina favorita, ha decidido continuar con sus entrenamientos porque los beneficios que le ha traído son impagables.

En una entrevista en 'La Script', la protagonista de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' ha contado que se metió en el mundo de las pesas gracias a un entrenador del gimnasio que frecuenta que le dijo que esa era la solución para coger fuerza. "Lo empecé a hacer y no me gustaba nada, me aburría muchísimo y prefería hacer otras cosas, pero él siempre me decía 'ya verás que te acabará gustando". "Cada vez que voy a hacerlas le digo que "sigue sin gustarme nada este tema', pero mi cambio de fuerza ha sido impresionante", admite.

Antídoto contra la sarcopenia

La actriz ha explicado que su rutina incluye ejercicios de resistencia con pesas de hasta 20 kilos combinados con sesiones de aquagym, lo que le ofrece multitud de beneficios, incluyendo no solo el el aumento de la masa muscular y la densidad ósea, sino también la mejora en la movilidad, el equilibrio y la velocidad de la marcha, disminuyendo así la posibilidad de caídas y fracturas. Puede que Carmen deteste el ejercicio, pero hacerlo igualmente de forma disciplinada es vital para mantener a raya la sarcopenia.

"En la época que iba a hacer la película estuve cuatro meses en plan duro y obsesivo, de hacer pesas de verdad. Ahora cuando voy, hago tres cuartos de hora de peso. Siempre estoy haciendo algo porque es fundamental. Si no, tu cuerpo se olvida de que tiene que estar en marcha", cuenta la protagonista de 'La comunidad', que reconoce que este tipo de ejercicio es la base de su vitalidad actual. "Si yo hubiera descubierto las pesas cuando tenía 20 años menos, habría empezado antes. Para mí ha sido un cambio enorme en fuerza. Cuando eres mayor, que tienes mas peligro de caerte y puedes perder más el equilibrio, es muy importante estar lo mejor posible físicamente", argumenta.

La libertad de decir lo que te da la gana

La actividad física es importante para Maura, pero no lo es menos la actitud con la que afronta la vida. “La ventaja de ser mayor es que digo lo que me da la gana”, afirmaba en esta entrevista con Uppers. “A mí me están llegando ahora unos papeles de señora mayor que me encantan. Lo de la edad es fastidiado para algunas cosas, porque comienzan los achaques, el cuerpo no te reacciona igual pero, por lo demás, si te lo tomas bien, tiene su gracia", añadía. Porque el sentido del humor jamás lo ha perdido: "Estar deprimida no sirve para nada. No puedo estar deprimida más de 24 horas".