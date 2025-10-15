Redacción Uppers 15 OCT 2025 - 15:48h.

Las dos leyendas del cine coinciden en una campaña que celebra la amistad, la conexión y el calor humano

De Niro y al Pacino, así han cambiado desde 'El Padrino'

Robert De Niro y Al Pacino son los dos actores más populares del Nuevo Hollywood que emergió en la década de los 70 del siglo pasado, y a lo largo de los años han trabajado juntos en varias ocasiones, desde 'El Padrino II' (1974) -donde no compartían ninguna escena- hasta 'El irlandés' (2019), pasando por 'Heat' (1995) y 'Asesinato justo' (2008). Ahora las dos leyendas del cine vuelven a reunirse bajo los focos, pero en esta ocasión no para protagonizar una película, sino una campaña de moda de lujo.

La calidez de la amistad

Los dos intérpretes son la imagen de 'Warmer Together', la nueva campaña invernal de la firma italiana Moncler que celebra la amistad, la conexión y el calor humano con dos de los actores más icónicos de Hollywood. Fotografiada en blanco y negro por el prestigioso retratista Platon, la campaña muestra a De Niro y Pacino en una atmósfera íntima y elegante, inmersos en una conversación entre dos hombres que se conocen demasiado bien y envueltos en las nuevas prendas de invierno de la casa: "La verdadera calidez nunca se lleva puesta, se comparte".

La campaña se complementa con una serie de cortometrajes que se dividen en cinco temas: amistad, respeto, conexión, confianza y calidez. "La calidez nunca tuvo que ver con el exterior. Siempre tuvo que ver con lo que ocurría en el interior", asegura Robert De Niro, de 82 años en un avance. “La amistad es lo mejor que se puede tener. Los amigos son personas con las que compartes el mismo mundo. Existe una confianza innata y una comprensión de la vida", manifiesta Al Pacino, de 85 años.

Amigos y rivales

De Niro y Pacino han mantenido siempre una relación fascinante marcada tanto por la rivalidad interpretativa como por la amistad. Formados los dos en el emblemático Actor’s Studio, siempre se caracterizaron por ser actores profundamente técnicos, siendo fervientes defensores del Método. La pregunta de cuál de los dos es mejor siempre ha flotado en el ambiente, tanto entre la crítica como el público. "No es que seamos competitivos. Es que estamos buscando los mismos papeles", dijo en su momento De Niro, descartando que hubiera pique entre ellos, sino más bien admiración mutua.

Cuando De Niro hizo 'Toro salvaje', una película legendaria por la que ganó el Oscar al Mejor Actor, Al Pacino le envió una carta escrita a mano para felicitarlo: "Hola Bobby, solo quería decirte que vi tu 'Toro salvaje' por primera vez el sábado y todavía estoy muy emocionado. Es una obra de arte monumental que me inspira".