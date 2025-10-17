El actor de 'Regreso al futuro' habla sobre la naturaleza impredecible de su enfermedad: "No muchos han tenido párkinson durante 35 años"

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, cuando solo tenía 29 años, y desde entonces el mítico Marty McFly de 'Regreso al futuro' se ha convertido en todo un símbolo de resiliencia, esperanza y optimismo ante la adversidad. Lejos de dejarse vencer por una condición progresiva y debilitante, el actor se ha enfrentado al desafío con una actitud admirable e inspiradora.

Ahora, con 64 años, se ha sincerado sobre cómo convive con esta enfermedad neurodegenerativa en una entrevista en 'The Times' en la que admite que no sabe cuándo llegará su hora pero sí tiene claro que desea una muerte tranquila: "Me gustaría no despertarme un día. Eso estaría muy guay. No quiero que sea algo dramático, no quiero tropezar con un mueble y destrozarme la cabeza".

“No hay una línea de tiempo, no hay una serie de etapas por las que pasas, no como ocurriría con un cáncer de próstata. Es mucho más misterioso y enigmático. No hay mucha gente que haya tenido párkinson durante 35 años", explica, subrayando la naturaleza impredecible del trastorno neurológico que afecta el movimiento y el equilibrio.

La enfermedad que aqueja al actor se produce cuando las células cerebrales que generan dopamina, un químico clave para coordinar los movimientos, dejan de funcionar o mueren, según explica la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, organización que él mismo fundó en el año 2000. Los síntomas incluyen temblores, rigidez, dificultades para caminar y problemas de memoria, entre otros.

La actuación como gran aliado

A pesar de su enfermedad, Michael siguió actuando durante décadas. Y aunque se retiró de los escenarios en 2020, aparecerá en la tercera temporada de 'Terapia sin filtro' junto a Harrison Ford. Según cuenta, un médico le dijo que la actuación podía ser un gran aliado para afrontar la enfermedad. "Me dijo que actuar me ayudaría a sobrellevar los síntomas. Y sí, hasta cierto punto. El punto en el que empiezo a romper cosas. Es absolutamente increíble la cantidad de cosas que he roto y me he roto", se sincera.

Ahora ya se toma las cosas con más calma y se resigna a sus limitaciones. "Ya no camino tanto. Puedo caminar, pero no es bonito y es un poco peligroso. Así que simplemente lo incorporo a mi día a día", señala. Y pese a todo, considera que su historia ha sido "increíble".

Gratitud a los fans

En la entrevista, el protagonista de 'Enredos de familia' reconoce que al principio pensaba que asistía determinados eventos por los fans, pero se ha dado cuenta de que "en realidad no se trata de ellos, sino de mí. Quiero expresarles mi gratitud. Me han dado muchísimo (...) La enfermedad es una mierda... pero a la gente no le doy pena. No piensan que soy patético. Me ven... bueno, no podría decir cómo me ven, pero me da la sensación de que me ven como una influencia positiva". Sí, Michael. Ojalá todos pudiéramos encontrar tu fortaleza, humor y propósito para afrontar los reveses más duros.