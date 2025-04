Pese a que ya han pasado casi treinta y cinco años desde el estreno de la última entrega, la trilogía ‘Regreso al futuro’ sigue siendo uno de los iconos culturales más reconocidos de la década de los 80. La saga de películas dirigidas por Robert Zemeckis influenciaron el cine de ciencia-ficción, la estética futurista de películas venideras y, por supuesto, convirtieron a su protagonista, Michael J. Fox, en una estrella mundial . Pero no era su primer éxito, desde luego, porque en Estados Unidos ya se había hecho un nombre gracias a otros papeles. Aunque no pudo disfrutar de su éxito internacional todo lo que le habría gustado, porque en la cima de su carrera , tuvo la peor de las noticias: sufría de párkinson.

Michael J. Fox nació en Canadá , pero se mudó a Estados Unidos con solo 17 años, concretamente a Los Ángeles. “Lo más importante para mí fue la implicación de mis padres . Fui a ellos y les dije: ‘Quiero hacer esto’. Y esperaba que se volvieran locos, pero mi padre es un hombre muy práctico, y aunque pensaba que actuar era una locura, que todo estaba dirigido por hippies con un plan oculto para destruir el mundo, le pareció genial que tuviera un trabajo, que ganara dinero y que tuviera perspectivas de seguir trabajando. Eso sí podía entenderlo”, recordó en una entrevista para Route Magazine. “Mi padre me llevó en coche en abril del 79 a buscar un representante, e hice un par de audiciones mientras estábamos allí. Esos agentes me proponían para castings como forma de convencerme de que firmara con ellos. Y me sentí halagado, porque sabía que normalmente era al revés: la gente tenía problemas para conseguir un agente”.

Esta saga de películas supuso un antes y un después en la carrera de Michael J. Fox. Era uno de los actores más solicitados de Hollywood. Pero en 1991, justo cuando acababa de terminar ‘Regreso al Futuro III’ y estrenado ‘Doc Hollywood’, fue diagnosticado con al enfermedad de párkinson a sus 29 años después de notar un temblor en su dedo meñique. Los doctores además le dijeron que podría trabajar solo diez años más. “Honestamente, mi primera reacción fue: 'Has cometido un error, no eres consciente de quién soy’”, explicó en una entrevista para Closer Weekly. "Simplemente pensé: 'Es absurdo que esto me esté sucediendo'. Tuve ese diagnóstico, me asusté y salí corriendo”.