MadridLa vida y la carrera de Mark Hamill está inevitablemente unida al personaje que le dio fama y le convirtió en una inolvidable estrella. Él fue el encargado de dar vida a Luke Skywalker, uno de los protagonistas de Star Wars, un personaje que dudó mucho en retomar en la última trilogía de la saga.

No fue una decisión sencilla, pero finalmente aceptó y, si bien parece que no está del todo conforme con el desarrollo de su personaje, esto le hizo reconciliarse con él, por lo menos públicamente. Ser siempre asociado con Skywalker hizo que su carrera no tuviera demasiados personajes principales, pero él supo adaptarse y encontró la manera de aceptar su destino.

“Cada uno tiene su propia trayectoria. Yo tuve mis desafíos y otras personas tienen desafíos diferentes”, explicó durante una entrevista para The Hollywood Reporter. “No tengo que ser el protagonista. Me conformo con ser un simple trabajador, y eso fue lo que fui durante mucho tiempo. Al principio, lo único que quería era ganarme la vida haciendo lo que me apasiona. No quería ser Tom Cruise. Y, con esos estándares, superé con creces mis expectativas”.

Mark Hamill: de 'Star Wars' a triunfar como la voz de personajes icónicos

Hamill ya se había despedido de Luke Skywalker mucho tiempo atrás cuando le ofrecieron retomar su personaje para la nueva trilogía de la saga. En un primer momento pensó que rechazarlo era lo mejor, los nuevos personajes merecían su momento, pero el resto del reparto original aceptó y eso le hizo replanteárselo: “Sentí como si me hubieran reclutado, porque si soy el único que dice que no, seré el hombre más odiado en el mundo friki”.

Su paso por Star Wars le cerró algunas puertas, por ejemplo, pese a haber interpretado a Wolfgang Amadeus Mozart en Broadway, ni siquiera se plantearon darle el papel de Mozart en la película Amadeus, “Milos Forman me pidió que leyera papeles (opuestos) para las actrices que participarían en la versión cinematográfica de Amadeus”, contó en la citada entrevista el actor, que no dudó en preguntarle al director si habría alguna posibilidad de que le dieran el papel. Según el actor, Forman le respondió: “¡No, no, no, porque nadie debe creer que ‘Luke Spacewalker’ es Mozart!”.

Aceptó, no sin llevarse una gran decepción, que tendría que afrontar su carrera de otra manera y por suerte tuvo grandes éxitos en papeles más pequeños y como actor de doblaje. Ha prestado su voz para numerosas series de animación, películas y videojuegos y uno de sus personajes más recordados es el de Joker, en Batman: The Animated Series y también en otros muchos proyectos en los que este personaje aparecía. Puso voz a Ozai, en Avatar: The Last Airbender y a uno de los villanos de Spider-Man The Animated Series.

La vida y la carrera de Hamill siempre estarán unidos a Star Wars (y tras su paso por The Mandalorian parece más conforme con el desarrollo de su personaje) y, aunque le ha cerrado algunas puertas, también es consciente de las otras muchas que le ha abierto.