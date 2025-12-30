Por qué nunca olvidamos cómo montar en bicicleta

Montar en bici es un proceso motor complejo que involucra equilibrio, coordinación y aprendizaje

¿Salir en bici a partir de los 50 es bueno o malo para tus rodillas?

Todos conocemos a alguien que no ha tocado una bicicleta en décadas y aún así es capaz de subirse y pedalear sin apenas esfuerzo en cuestión de segundos. De ahí la expresión popular "es como montar en bicicleta" para referirse a una habilidad que, una vez aprendida, permanece con nosotros para siempre. Lejos de ser un simple tópico cultural, la ciencia cognitiva tiene una explicación sólida de por qué el cerebro no borra jamás esta destreza.

La clave está en cómo funciona el cerebro humano y en la forma en que se almacena la memoria motora. Montar en bici no es simplemente recordar hechos o datos; es un proceso motor complejo que involucra equilibrio, coordinación y aprendizaje sensoriomotor.

Las investigaciones en neurociencia cognitiva han diferenciado entre varios tipos de memoria: por un lado está la memoria declarativa -referente a hechos y eventos que recordamos conscientemente-, y por otro la memoria procedimental -aquellas habilidades motoras y hábitos que ejecutamos sin pensar-.

La bici y la memoria procedimental

Montar en bicicleta forma parte de la memoria procedimental. Durante las primeras fases del aprendizaje, el cerebro procesa de manera intensa la información relacionada con el equilibrio, la posición del cuerpo y la coordinación entre brazos y piernas. La práctica hace que estos procesos se automaticen y pasen a ejecutarse sin intervención consciente.

Estos procesos quedan almacenados en redes neuronales específicas, incluyendo el cerebelo y los ganglios basales, y se activan automáticamente incluso tras largos períodos sin practicar. En ese sentido, el cerebelo actúa como un núcleo crucial para consolidar las habilidades sensoriomotoras a largo plazo.

Un estudio de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard (SEAS) identificaba mecanismos por los cuales las tareas motoras bien aprendidas se estabilizan y permanecen accesibles incluso después de mucho tiempo de inactividad. Es decir, las rutas neuronales que codifican el equilibrio y la coordinación se mantienen operativas.

Estabilidad de la memoria motora

La estabilidad de las habilidades motoras consolidadas es un fenómeno bien documentado en la investigación de la memoria humana. Estudios de memoria procedimental han mostrado que incluso tras largos descansos, las habilidades adquiridas pueden permanecer esencialmente intactas, facilitando la reactivación de la habilidad con muy poco reentrenamiento.

En ese sentido, un artículo de Scientific American encontraba que los sistemas de memoria implicados en habilidades motoras como correr o nadar son más resistentes al olvido que los sistemas encargados de memorias declarativas.

¿Por qué esta memoria es tan resistente? No hay consenso completo sobre todos los mecanismos biológicos, pero una razón puede ser que las regiones cerebrales que codifican habilidades motoras tienen menos renovación neuronal, lo que hace que sus circuitos sean más estables ante el paso del tiempo que las zonas implicadas en la memoria declarativa.

Además, la práctica repetida fortalece y refuerza conexiones sinápticas específicas, lo que lleva a que la ejecución de la habilidad requiera menos esfuerzo consciente y se active automáticamente. La propia dinámica de la bicicleta también juega a favor, ya que a partir de una velocidad mínima la estabilidad aumenta, reduciendo la necesidad de correcciones constantes.

Por todo esto, retomar la bicicleta tras años de inactividad es relativamente sencillo. La técnica básica no necesita reaprenderse, perdura sorprendentemente bien en el cerebro. Aunque puede haber una ligera falta de confianza inicial, la capacidad de mantener el equilibrio se mantiene, y en pocos metros el cuerpo recupera los automatismos necesarios. No es casual que la bicicleta se utilice con frecuencia en procesos de readaptación física y en programas de actividad para personas mayores.