Redacción Uppers 30 DIC 2025 - 10:58h.

El cineasta, su mujer y sus dos hijos ha formalizado su adquisición de la nacionalidad francesa

Así era la hermana casi desconocida de George Clooney que ha fallecido: "Mi heroína"

Compartir







George Clooney está en plena revisión de su legado personal y profesional. Si hace unos días sorprendía al anunciar que ya no se siente cómodo interpretando romances en la gran pantalla con mujeres más jóvenes, ahora acabar de estrechar su vínculo con Europa obteniendo la nacionalidad francesa junto a su mujer, Amal Clooney, y sus mellizos, Ella y Alexander, de 8 años.

Los cuatro son ya oficialmente franceses, según consta en el Diario Oficial de la República del país en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre. La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var, al suroeste francés, y ahí suelen pasar mucho tiempo.

Más tranquilidad para sus hijos

"Me encanta la cultura francesa, su lengua, aunque sigo siendo igual de malo después de 400 días de clases", confesaba el actor y director de 64 años en la radio RTL a principios de diciembre. La residencia principal de los Clooney en Francia es una construcción del siglo XVIII, acompañada de 172 hectáreas de terreno, dos piscinas y pistas de tenis.

Aunque algunos han interpretado el movimiento como una protesta simbólica contra la gestión política de Donald Trump, lo cierto es que el matrimonio ha decidido trasladarse a Francia desde Italia, donde poseían una histórica residencia en el lago de Como, en busca de mayor tranquilidad para sus hijos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Clooney justifica la mudanza argumentando la necesidad de proteger la vida privada y el bienestar de los menores, alejándolos del “acoso” que, asegura, habían comenzado a experimentar en Italia. "Quiero que mis hijos vivan y se eduquen en Francia, normalmente, como yo lo hice, en mi infancia y juventud, en Kentucky”, ha expresado el actor, que fue condecorado en el país galo como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

Una educación fuera de Hollywood

"Aquí no se toman fotos de tus críos. No hay paparazzi escondidos a la salida de la escuela. Para nosotros es primordial", añadió al mismo medio. En otra entrevista en 'Esquire', el oscarizado actor admitía que en el país galo sus hijos disfrutan de una vida distinta a la de los vástagos de otras estrellas: "No están pegados a los iPads. Cenan con los adultos y tienen que recoger la mesa. Tienen una vida mucho mejor".

La infancia de sus hijos en Francia le recuerda a la suya propia en una granja de Kentucky. "Dormía en el suelo de un armario mientras hacía audiciones. Sé lo que significa trabajar duro y quiero que ellos lo entiendan también (...) Es importante para mí que puedan sobrevivir”, explicaba.