Celia Molina 24 OCT 2025 - 10:30h.

La modelo, que representa a Nevada en Miss Estados Unidos, fue diagnosticada con alopecia universal en diciembre de 2024

En su último desfile, decidió aparecer sobre el escenario sin su habitual peluca y con una pedrería que se ajustaba a la cabeza

Con el paso de los años, y en aras de adaptarse a la diversidad de los nuevos tiempos, los certámenes de belleza han cambiado mucho. Algunos de ellos han suprimido los desfiles en traje de baño, para evitar la supra sexualización de la mujer; otros, han incluido modelos de talla de grande para alejarse de la exigencia de la talla y, la mayoría de ellos, valoran ahora más otros aspectos de la personalidad y el carácter de las aspirantes que van más allá de su belleza. Si embargo, lo que se ha visto en el último certamen de Miss Estados Unidos, que anunciará a sus candidata definitiva este viernes 24 de octubre, no había ocurrido nunca.

La representante del estado de Nevada, Mary Sickler, sorprendió a todos los presentes quitándose la peluca en medio del desfile, para dar visibilidad a la alopecia. En una entrevista a la revista People, la modelo ha explicado que, en diciembre de 2004, su vida dio un vuelco radical, al recibir un diagnóstico que no sólo condicionaba su vida, también su carrera. En principio, sus médicos pensaron que padecía alopecia areata, una enfermedad autoinmune que causa la pérdida de cabello en forma de parches redondos en el cuero cabelludo, cejas y pestañas. Pero, finalmente, determinaron que tenía alopecia universal:

"Me costó mucho volver a verme hermosa"

"Recuerdo que llegué a casa, me miré en el espejo y nunca me había sentido tan fea. Tenía el pelo a parches, las pestañas habían desaparecido por completo, no tenía cejas y, sinceramente, ya no me reconocía. ¿Cómo puede una modelo no tener cabello? ¿Cómo puede alguien verla hermosa sin él? No quería que nadie me viera con las calvas que tenía en el cuero cabelludo, no quería que nadie me viera sin cejas. Tenía miedo de pensar que ya no pensarían que era hermosa", ha declarado en la revista.

En ese momento, entró en una depresión y decidió desaparecer, sin dar explicaciones ni a sus representantes ni a las agencias por las que había sido contratada. Sin embargo, la valentía que ha demostrado en esta semana, cuando se mostró sin peluca durante su desfile en el certamen de Miss USA, es un símbolo de haber recuperado la autoestima. La modelo lució una preciosa pedrería que rodeaba su cabeza y que denotaba su ausencia de cabello, sin dejar de estar radiante. La prenda iba a juego con su vestido, también de brillantes:

"Perdí todo mi cabello y, desde luego, nunca pensé que desfilaría en el escenario de Miss EE. UU. sin pelo, pero aquí estoy. Me llevó mucho tiempo poder verme finalmente como una mujer hermosa, y creo que ese es el primer paso. Creo que si te ves hermosa y lo aceptas, los demás también lo harán", dijo la modelo, convirtiéndose en la primera miss con alopecia que se muestra tal y como es en el certamen de Miss Estados Unidos. Ahora solo queda saber cuál es la decisión final del jurado, que se hará pública en el país en la próximas horas.