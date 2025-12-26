Un hombre de Madrid afirma ser hijo del difunto cantante de los Chichos Juan Antonio Jiménez Muñoz y reclama sus derechos

Fernando Osuna, abogado de hijos no reconocidos: "Las pruebas de ADN te comprometen, pero no emocionalmente"

Un hombre de Madrid, mayor de 40 años, ha iniciado un proceso judicial para reclamar la paternidad a título póstumo y los derechos hereditarios del cantante de los Chichos Juan Antonio Jiménez Muñoz, conocido artísticamente como Jero, fallecido en 1995.

Así lo ha adelantado 'Diario de Sevilla'. El demandante asegura ser hijo biológico del artista y hermano de Juan Carmona Junior, conocido como Chaboli, productor musical y esposo de Niña Pastori. La demanda, según su abogado Fernando Osuna, busca acceder a los derechos de propiedad intelectual y patrimoniales generados por la trayectoria de la banda.

El litigio comenzó tras la obtención de una muestra genética de una colilla de cigarro atribuida al fallecido. Actualmente se tramita en un juzgado de El Puerto de Santa María (Cádiz) y se dirige contra los presuntos hermanos, complicándose por el hecho de que la madre del demandante era menor de edad durante el embarazo.

Los procesos de reconocimiento de filiación y herencia suelen ser largos y pueden retrasarse por recursos de la familia reconocida. Los especialistas destacan que los hijos extramatrimoniales enfrentan dificultades económicas, sociales y personales, incluyendo pobreza, humillación y falta de apoyo familiar.

El impacto psicológico también es significativo: la ausencia de reconocimiento paterno puede generar inseguridad, soledad, depresión y problemas de salud vinculados al estrés prolongado. Asociaciones y afectados promueven medidas como la agilización judicial, la mediación y la obligatoriedad de registrar el ADN en el Registro Civil y el DNI.

Existen precedentes de reconciliaciones y reconocimientos extramatrimoniales en España, como los casos de Carlos Baute y El Cordobés. El legado de Los Chichos, referente de la rumba española desde los años setenta, convierte este caso en un ejemplo de la intersección entre herencia cultural, derechos patrimoniales e identidad familiar, explicando la relevancia mediática y social que ha generado.