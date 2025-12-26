La Comisión de fiestas de Villamanín, en León, vendió más papeletas del 'Gordo' de las compradas

El origen del problema está en un error en la impresión, ya que se emitieron más participaciones de las que correspondían a los décimos adquiridos

La alegría del sorteo de Navidad se tornó en preocupación en Villamanín, en la provincia de León. El ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en la localidad, con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas, una noticia que inicialmente desató la euforia entre vecinos y visitantes.

Sin embargo, esa felicidad ha dado paso a la incertidumbre, de los cerca de 35 millones de euros que correspondían a las papeletas agraciadas, faltarían alrededor de cuatro millones, una situación que pone en peligro el cobro del premio y ha sembrado inquietud entre los supuestos premiados.

El origen del problema está en un error en la impresión, ya que se emitieron más participaciones de las que correspondían a los décimos adquiridos en la administración de loterías de la cercana localidad de La Pola de Gordón.

Las participaciones eran de 5 euros, de los cuales cuatro euros correspondían al premio para el comprador 80.000 euros y un euro se destinaba como donativo para las fiestas 20.000 euros

Cincuenta papeletas vendidas en participaciones de 5 euros no están respaldadas por los diez décimos correspondientes

Además, estas participaciones solo pueden ser abonadas por la Comisión de Fiestas que las adquirió, lo que complica aún más la situación.

Para tratar de solventar el problema y actuar con la máxima transparencia, la comisión ha convocado este viernes en el Ayuntamiento de Villamanín a los portadores de las participaciones ganadoras del ‘Gordo’, con el objetivo de identificarlos y aclarar que no ha existido mala intención, insistiendo en que el único fin era recaudar fondos para financiar las fiestas patronales.

De cara a una posible solución, fuentes de la comisión han explicado que, tras consultar con profesionales del derecho, la propuesta pasa por retraer cerca de 5.000 euros del premio de 80.000 euros de cada participación, de manera que todos los agraciados puedan finalmente cobrar.

Esta propuesta será sometida a votación y saldrá adelante solo si se alcanza una amplia mayoría. No obstante, el conflicto podría acabar en los tribunales, ya que algunos portadores de las participaciones premiadas ya han anunciado su intención de emprender acciones legales, señalando como responsables a los cerca de diez integrantes, muchos de ellos jóvenes, de la comisión de fiestas.