Inés Gutiérrez 25 OCT 2025 - 21:00h.

Más conocido por su faceta musical, Santi Balmes también triunfa en la literatura

Love of Lesbian: "Es más doloroso perder a un amigo que un desamor"

MadridEscuchando las canciones de Love of Lesbian estaba bastante claro que las palabras son importante para los compositores de la banda, especialmente para Santi Balmes, que además es también su cantante. Él ha demostrado ser capaz de captar las emociones y sentimientos humanos y plasmarlos en versos que, en algunas ocasiones, se han llegado a convertir en himnos.

Esas canciones no son lo único que ha escrito, porque aunque sea una faceta un poco menos conocida del artista, también ha ido desarrollando una carrera en la literatura. Una afición que es ya parte de su esencia y a la que ha querido dar alas hasta convertirla también en profesión.

El talento de Santi Balmes como escritor de éxito

Tras muchos años de música, giras y conciertos, las alarmas sonaban en 2023 cuando la banda anunciaba que necesitaban tomarse un tiempo. Los fans quedaron conmocionados pensando que esto significaba el final del camino, pero los miembros de Love of Lesbian pronto se apresuraron a desmentir esto, necesitaban un tiempo para sus proyectos individuales.

Entre estos proyectos individuales bien puede estar el de Santi Balmes con la escritura, algo que en realidad lleva formando parte de su vida desde hace muchos años y no solo a través de la letra de sus canciones. En el año 2011 se publicaba su primera novela, Yo mataré monstruos por ti, una novela infantil que explora el mundo de Martina y su miedo a los monstruos que cree que habitan bajo el suelo.

Esta historia fue el pistoletazo de salida y desde entonces su pluma no ha parado de crear historias que ha querido compartir con el público. En ¿Por qué me comprasteis un walkie-talkie si era hijo único? (2012) mezcla humor e introspección, La doble vida de las hadas (2014) son relatos en los que se mezclan realidad y ficción. Aforismos, apuntes y canciones pueden encontrarse en Canción de bruma (2017).

Tan solo un año después publicaría El hambre invisible, una novela donde aparece una interesante mezcla de ensayo, poesía y elementos autobiográficos. Con Bajaré de la luna en tirolina (2021) regresó a la novela juvenil, algo muy diferente a lo que se puede encontrar en Esa pieza que no encaja (2023), donde reflexiona sobre la creatividad y el talento junto a David Escamilla. La música vuelve a ser protagonista en Un día en mi cabeza: Canciones para gente (no) muy normal (2024).

Una carrera prolífica a través de la cual trata los temas que le resultan más interesantes, en ocasiones a través de un estilo novelado, dedicado a un público más juvenil, otras apostando por un toque más lírico, obteniendo un resultado igualmente interesante. Parece que Santi Balmes tiene mucho que cantar, pero también mucho que contar y es capaz de hacer ambas cosas, para beneficio de sus seguidores, que seguramente disfruten de su voz y sus palabras de igual manera.

Love of Lesbian ha sido un proyecto que les ha costado mucho construir y que con el tiempo obtuvo el reconocimiento que esperaban, pero no es el único talento de su cantante, que no deja de sorprender a su público.