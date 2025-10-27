Inés Gutiérrez 27 OCT 2025 - 04:30h.

El último trabajo de Karol G encierra algunos misterios que la artista ha ido revelando con el tiempo

Las claves de la 'enemistad' de Karol G y Rosalía: un color, una canción y una camiseta

Compartir







MadridConvertirse en una estrella internacional no es nada sencillo, triunfar en casa ya tiene sus dificultades, pero conseguir llenar escenarios en países que no son el tuyo no está al alcance de cualquiera. Karol G es una de las artistas que lo ha conseguido y ha sido tras muchos años de trabajo.

Su música traspasa fronteras, algo que puede deberse a las muchas influencias musicales de la artista, que se deja inspirar por grandes músicos. Algunos de ellos siguen triunfando y creando actualmente, pero otros dejaron su impronta en el pasado, pues ya no se encuentran entre nosotros.

Su música es prueba de ello, pero también lo muestra en su piel, porque sus tatuajes son un homenaje a algunos de esos artistas que, de una manera u otra, han ayudado a Karol a convertirse en la artista que es hoy día. Lleva tatuada a Rihanna, pero también a Selena (Quintanilla, que no Gomez), ambas como fuente de inspiración. También tiene un tatuaje de ella misma.

Karol G y la influencia que la cantante española Rocío Dúrcal ha tenido en su música

No todas las influencias musicales de la Bichota han llegado a formar parte del mosaico que es su piel. No tendría espacio suficiente para ello, pues a lo largo del tiempo hay tantos músicos que le han servido de inspiración de una manera u otra que tendría que tener el cuerpo lleno con ellos.

PUEDE INTERESARTE La gran evolución de Karol G: de soñar con ser piloto de motocross a llenar cuatro noches el Bernabéu

En alguna ocasión ha hablado de la importancia que han tenido en su carrera la música de Christina Aguilera, Ivy Queen, Anahí, Thalia o Jerry Rivera. Se ha dejado inspirar por grupos como Backstreet Boys, Spice Girls, Bee Gees o Red Hot Chili Peppers, pero también por artistas españolas, como Rosalía. La catalana no es la única que ha sido importante musicalmente para Karol y hace poco reconocía la importancia que Rocío Dúrcal ha tenido en su último trabajo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dúrcal siempre ha estado considerada como un referente en el mundo de las rancheras, su talento ha sido reconocido en todo el mundo, por lo que no es raro que llegue a ser alguien a tener en cuenta y que sirva de inspiración para músicos actuales. Así ha sucedido en el caso de Karol G a la hora de componer Tropicoqueta, tal y como ha contado durante una conversación con Spotify, donde ha charlado sobre el proceso de creación.

“Tengo una canción en el álbum que es Ese hombre es malo y el sueño de hacer esa canción vino por esto”, explicó mientras señalaba que había querido inspirarse en las canciones de Juan Gabriel. “Y por Rocío Dúrcal y Elenita Vargas”. Todos ellos son artistas conocidos por sus rancheras, “Yo decía ‘realmente no quiero hacer una canción de Mariachi, quiero hacerla, pero con una orquesta sinfónica completa que cree ese ambiente de telenovela’”. El resultado es una canción que bebe de esa energía que tenía Dúrcal, que siempre destacó por la fuerza que transmitía en el escenario y el sentir al interpretar canciones de desamor.

No fueron sus únicas referencias, la Bichota también nombró a otras artistas, como Gloria Estefan, La India y, por supuesto, Selena o Shakira.