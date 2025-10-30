El rey emérito y el icono de Hollywood coincidieron en una visita oficial en EEUU en 1987

Entre los numerosos encuentros curiosos que jalonan la vida pública del rey emérito Juan Carlos I, pocos resultan tan singulares como el que mantuvo con el actor y director Clint Eastwood, según se desprende del adelanto publicado por varios medios franceses de su libro autobiográfico, 'Reconciliación'.

El monarca español y el icono del cine americano se conocieron durante una visita oficial a EEUU en 1987, en la localidad costera de Carmel-by-the-Sea, en California, de la cual Eastwood era entonces alcalde. Entre ambos surgió entonces una simpatía inesperada.

Un tono de móvil compartido

"Tuve la oportunidad de conocerlo en los Estados Unidos. Estaba sentado a su lado. Mi teléfono sonó y empezó a buscar el suyo. Nos dimos cuenta de que teníamos el mismo tono de llamada; la banda sonora de 'El bueno, el feo y el malo', el western de Sergio Leone de 1966 del que él era la protagonista", cuenta el rey en sus memorias.

De aquel encuentro, el emérito, que actualmente tiene 87 años, conservó algo más que una anécdota telefónica. La leyenda de Hollywood le inspiró una filosofía de vida que le ayudó a mantenerse activo y con buen ánimo durante los últimos años. El protagonista de 'Harry el sucio' le aconsejó una dieta que mejoró notablemente su salud y le legó una frase que, con los años, se convertiría en lema personal: "No dejar entrar al viejo".

"La dieta de Nurai me ayudó a perder peso y mi entrenamiento físico diario me permitió mejorar mi movilidad. Sobre todo, decidí ‘no dejar entrar al viejo’ y acomodarme, como dice tan bien Clint Eastwood cuando se le pregunta por su secreto para mantenerse tan activo y seguir haciendo películas a los más de 90 años", escribe Juan Carlos I en su libro.

Por eso, todas las mañanas cuando se levanta, "no deja entrar al viejo" en su casa y procura mantenerse ocupado. Una forma de ver la vida con cierta naturalidad, siendo consciente de los años, pero no rindiéndose ante la vejez.

La buena forma de Eastwood a los 95

La buena forma física y mental de Eastwood a sus 95 años no es fruto de la casualidad, sino de haber seguido una serie de hábitos saludables desde que cumplió los 40. Su estilo de vida se basa principalmente en realizar una rutina de ejercicio de forma regular y cuidar la dieta, vigilando lo que come a diario.

El director de 'Sin perdón' mantiene una dieta baja en grasas y alta en proteínas. Además, evita el azúcar añadido siempre que puede. "Aléjate de los postres ricos. Mantén una báscula en tu baño. Descansa lo suficiente. Trata de ser optimista. Come frutas y verduras crudas. Toma vitaminas. Omite las bebidas cargadas de azúcares. Evita el alcohol en exceso", recetaba en unas declaraciones a 'Health Fitness Revolution'.