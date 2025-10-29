Claudia Barraso 29 OCT 2025 - 20:33h.

El rey emérito Juan Carlos I ha cargado en el libro que recogen sus memorias contra su hijo Felipe VI y su actitud al tener que marcharse de España

A las puertas de publicarse el libro de Juan Carlos I que recoge todas sus memorias, medios franceses como ‘Le Monde’ o ‘Le Point’ han publicado algunos de los detalles más impactantes entre tantas páginas que ha querido completar con una imponente defensa a la democracia, a la que denomina como “su herencia” y unas alusiones a su familia, en especial a su hijo el rey Felipe VI.

Desde que se vio obligado a irse de España, la familia real española no ha querido dar muchos detalles sobre la nueva vida de Juan Carlos en Abu Dabi, algo que sí ha querido hacer él en sus memorias, con todo detalle. “En última instancia, mi vida habrá sido dictada por las exigencias de España y el trono. Di libertad a los españoles al establecer la democracia, pero nunca pude disfrutar de esta libertad. Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por obligación, y mis supuestos amigos han desaparecido, me doy cuenta de que nunca fui libre".

En este libro, además de confesar que se sintió solo después de marcharse del país que sigue reconociendo como su “hogar” y al que “desea” regresar”, ha confesado que la relación con su hijo tuvo que fracturarse. "Mi hijo me dio la espalda por sentido del deber. Entiendo que, como rey, deba mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad”. Aún así, expresó que otro de sus deseos era poder renovar una relación “armoniosa” con Felipe VI.

La confesión del rey emérito sobre su hijo

"Mi hijo, al enterarse de mi repentina partida, me llamó. Ya estaba en el avión. '¿Adónde va, jefe? ¿A Londres?'. Me llaman 'jefe'. No creo tener un carácter autoritario, pero sin duda refleja la organización piramidal de la Casa Real y la familia. Como muestra de respeto, mi hijo me llama así, aunque en privado sigo siendo 'papá'. 'No, a Abu Dabi'. 'Cuídese'”. Estas fueron las últimas palabras que tuvieron cara a cara antes de que su separación fuese fulminante y antes de que la Casa Real hiciese pública la carta privada que le habían dirigido.

En sus memorias, no ha dejado puntada sin hilo, ha dedicado también un espacio a la reina Letizia. Ha admitido un "desacuerdo personal" con la actual reina Letizia, cuya llegada "no ayudó a la cohesión de las relaciones familiares". Consciente de que sus palabras puedan no sentar del todo bien a algunos lectores, como puede ser sus familiares, ha afirmado que todo tiene un sentido: “"Me van a atacar (por el libro), tengo que comprar un escudo. Espero que sirva para exorcizar nuestros demonios, que están volviendo".