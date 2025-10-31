Claudia Barraso 31 OCT 2025 - 19:27h.

La influencer Verdeliss asume uno de los retos más duros de España: la carrera de Behoia-San Sebastián

Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, vuelve a las andadas. Ha aceptado un nuevo reto, esta vez se trata de la popular prueba de atletismo Behoia-San Sebastián. A sus 39 años, no para de sumar medallas, ya ha convertido el deporte en una nueva forma de vida que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

Así lo ha anunciado ella misma a través de un post de Instagram donde afirma que “es un reto” para ella que su “distancia reina son 42 kilómetros”. La influencer es todo un ejemplo porque demuestra que es posible compaginar una vida muy activa como la suya con una familia tan numerosa como la suya. Tiene ocho hijos, y este no es un impedimento para sus duros entrenamientos. “Muchas veces me preguntan cómo llego a todo. No lo hago y me saboteo un montón. Es difícil ser mamá de ocho, trabajar dentro y fuera de casa, pero la cinta de correr es mi gran aliada, la inversión de tiempo es la justa y necesaria”.

El próximo 9 de noviembre es un día muy importante para ella en el calendario. Este reto, además es especial ya que, como dice ella en el post se realiza en su “tierra vecina”. A pesar de todas sus obligaciones, Verdeliss ya ha comenzado su preparación para esta maratón. Lo más importante de este reto es el desnivel, lo que hace que el entrenamiento sea mucho más específico. “Es un ritmo más explosivo y por tanto el entrenamiento clave son las series, cortitas; para mejorar el V2 máximo como la tolerancia al lactato”

En qué consiste la carrera

La propia página web de la maratón ha explicado en qué consiste este reto, junto a un mapa de todo el recorrido e indicaciones específicas de cada una de las etapas. “Es una carrera con un recorrido muy exigente, con dos importantes altos, Gaintxurizketa (Km. 7) y el Alto de Miracruz (Km. 16), y también diversas subidas y bajadas que hay que tener en cuenta a la hora de regular el esfuerzo. El desnivel positivo es de 192 metros”. Esta prueba es reconocida como una de las más importantes en el País Vascos y en toda España, donde miles de atletas compiten por superarse a sí mismos.