Aunque se le atribuye a ella la coreografía que acompaña la canción, Whigfield asegura que no es obra suya

MadridDespués del de la Macarena y el de los pollitos, el baile de Saturday Night es uno de los más bailados y reconocidos, a pesar de que no todo el mundo sabe que eso es lo que se dice en esa canción. Whigfield consiguió que su tema sonara en todas las pistas de baile de los 90 y lo cierto es que no es raro seguir escuchándola, tanto la versión original como la reinterpretación que hizo Aitana con Las Babys.

Saturday Night fue todo un éxito, pero ¿qué fue de la artista que la interpretaba? Lo cierto es que son muchos quienes le perdieron la pista a Sannie Charlotte Carlson.

Whigfield, su vida después de 'Saturday Night' y su baile viral

"Fue una canción muy distinta para la música dance que había entonces, no sé si por su sencillez, porque era casi como una canción para niños", dijo Charlotte Carlson a Efe, "pero fue un tema muy difícil de superar". Una canción pegadiza que tiene un baile igualmente recordable, aunque ligeramente complicado la primera vez que hay que memorizar los pasos. Esto no es responsabilidad suya.

De hecho, son varias las ocasiones en las que la artista ha dejado claro que el baile no formaba parte de su performance, sino que es responsabilidad de un monitor de tiempo libre en la piscina de un hotel de Valencia, según cuenta la leyenda. Era una época en la que no había redes sociales que pudieran viralizarlo o convertirlo en el baile del momento en TikTok, pero tampoco fue necesario, ahora canción y baile son un pack indivisible.

“La primera vez que vi el baile estaba de promoción en Valladolid en un evento de la radio. Estaba tan nerviosa que no recordaba ni el nombre de la ciudad, así que me lo escribí en la mano. Estaba muy nerviosa y cuando salí y vi a toda esa gente bailando, unas 10.000 personas, no me salió más que gritar: '¡Gracias, Valla!’”, recordó divertida en la citada entrevista, concedida en 2017, cuando se convirtió en una de las protagonistas del macroconcierto Love the 90s celebrado en Madrid (y que después también tuvo su versión en Valencia y Barcelona).

Saturday Night es el tema por el que más se la recuerda, aunque lo cierto es que después de que esta canción viera la luz ella siguió adelante con su carrera, primero sacando canciones escritas por otros y, a partir de 2005, apostando por sus propios temas.

Vivió muchos años en España, en 2014 se mudó a Reino Unido y después a Milán. Su vida personal tampoco ha sido sencilla, padeció un cáncer de mama por el que tuvo que recibir radioterapia y en el año 2022 reveló en el Daily Mail uno de los momentos más duros de su vida. “Tuve una hija en el año 2000, pero lamentablemente di a luz en el séptimo mes y ella no sobrevivió, sobrevivió solo 3 días”, una experiencia tras la que no le quedaron ganas de ser madre de nuevo.