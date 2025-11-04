El nuevo estilo de vida de Alicia Silverstone: de 'Fuera de Onda' a gurú del veganismo

Inés Gutiérrez 04 NOV 2025 - 20:00h.

La actriz ha revelado que su estilo de vida vegano le ha ayudado a mejorar su salud

MadridDurante mucho tiempo se mantuvo alejada de las cámaras, pero eso fue después de convertirse en toda una estrella gracias a su participación en films como Fuera de Onda o Batman y Robin. La crítica fue especialmente cruel con Alicia Silverstone tras esta última, no tanto por su actuación, como por su aspecto físico.

La joven no se ajustaba a los cánones que se esperan de una actriz y eso hizo que todas las miradas se pusieran sobre su físico, señalando lo que en ese momento ellos consideraron defectos y que nada tenía que ver con las capacidades interpretativas de Silverstone. Con el tiempo regresó a los sets de rodaje y lo cierto es que no le han faltado proyectos, a pesar de las varias polémicas a las que ha tenido que hacer frente por su estilo de vida.

El nuevo estilo de vida de Alicia Silverstone

Muchas de las opiniones de Alicia no son compartidas por la mayoría de la sociedad, sobre todo aquellas relacionadas con la crianza de sus hijos. Más allá de las relacionadas con el impacto que los medicamentos pueden tener en los pequeños y los motivos por los que sus hijos no los tomaban, algunas de las más sonadas polémicas estuvieron relacionadas con el estilo de vida de la actriz, que aplica también a sus hijos.

Lo cierto es que es bastante probable que actualmente no fuera demasiado relevante el hecho de que tanto ella como sus hijos llevaran una dieta vegetariana, sin embargo, en el momento sí que fue todo un tema a debate. Sí que es bastante probable que la sociedad tuviera una opinión parecida ante la información de que alimentaba a sus hijos boca a boca, como una mamá pájaro, pero ese es otro tema.

En alguna ocasión, Alicia reveló que había estado intentando llevar un estilo de vida vegetariano desde que tenía 8 años, pero no se había mantenido constante con ello hasta mucho tiempo después. Un paso que dio definitivamente tras necesitar un cambio en su vida y que según ha contado fue para mejor, porque no solo cambió su conciencia hacia los animales, también le ayudó a mejorar su salud.

Durante una entrevista en el pódcast Sibling Revelry, conducido por Oliver Hudson, la actriz reveló que el estilo de vida vegano le ayudó a dejar atrás problemas respiratorios que había arrastrado durante su vida.

“Lo que me pasó fue que yo usaba un inhalador de asma todos los días. Me ponía vacunas contra la alergia dos veces por semana. Tomaba antibióticos al menos tres veces al año para tratar bronquitis. También tenía acné y todas esas cosas que, tristemente, se consideran normales en nuestra sociedad”, explicó. “Todo desapareció cuando cambié lo que comía, y yo no sabía que eso iba a suceder. Fue un milagro. Siempre pensé que era buen karma”, dijo entre risas.

“Ahora, miro atrás y me doy cuenta de que estaba atrapada en un ciclo. Dejar los productos animales fue lo que rompió esa cadena”. Tanto es así que incluso ha publicado libros de recetas veganas, así como guías sobre su estilo de vida.