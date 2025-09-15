La 77ª ceremonia de los Premios Emmy estuvo marcada por las reivindicaciones de apoyo al pueblo palestino

Vuelve el Javier Bardem más reivindicativo en los Emmy: "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza"

Compartir







Los ÁngelesLa 77ª ceremonia de los Premios Emmy celebrada en el Teatro Peacock, en Los Ángeles, California, estuvo marcada por las reivindicaciones de varios actores sobre su apoyo al pueblo palestino, entre ellos se encontró la estrella de origen judío de ‘Hacks’ Hannah Einbinder o Javier Bardem.

La actriz Hannah Einbinder finalizó su discurso tras recoger el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia, insultando al ICE(Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y un grito en apoyo a Palestina.

PUEDE INTERESARTE Owen Cooper: así es el adolescente que ha arrebatado el Emmy a Javier Bardem y se convierte en el actor más joven en ganarlo

“¡Vamos Birds (por el equipo de fútbol americano), ‘fuck’ ICE y Palestina libre!” fueron las palabras de la galardonada mientras alzaba su premio.

Las palabras de contra el ICE no se llegaron a escuchar en la retransmisión ya que la cadena cortó antes y censuró las “palabras malsonantes”.

Estrella de la serie ‘Hacks’

La actriz de origen judío da vida en la ficción a Ava Daniels en la serie ‘Hacks’, una guionista de comedia cuya carrera se encuentra en una encrucijada cuando la legendaria comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) la contrata para modernizar su material.

Hannah Einbinder no fue la única en apoyar al pueblo palestino el actor Javier Bardem, nominado por primera vez a estos premios por su trabajo en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez', se presentó en la alfombra roja con un pañuelo palestino.