El cáncer terminal de Tatiana Schlossberg, nieta de JFK, es el último golpe trágico para una familia marcada por las pérdidas prematuras y dramáticas

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, padece un cáncer terminal: le queda menos de un año de vida

Compartir







Tatiana Schlossberg, la nieta de John F. Kennedy, reveló este fin de semana que ha sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda con una mutación poco común -'Inversión 3'-, y que su pronóstico es terminal: los médicos estiman que podría tener menos de un año de vida. Los médicos se lo detectaron por unos extraños números en su recuento de glóbulos blancos tras dar a luz a su segundo bebé, hace casi año y medio, en mayo de 2024, y, a pesar de que empezaron inmediatamente el tratamiento y recibió un trasplante de médula ósea, no le dan ninguna esperanza de vida a sus 35 años.

Este anuncio ha reavivado el mito de 'la maldición de los Kennedy', aquella idea de que la familia está marcada por tragedias, desgracias e infortunios recurrentes. La historia de Tatiana es otro golpe trágico dentro de un legado marcado por las pérdidas prematuras y dramáticas. Repasamos algunos de los accidentes, asesinatos y calamidades que se han repetido de forma casi matemática en su árbol genealógico.

PUEDE INTERESARTE Así miraba Jackie Kennedy: el libro que explora su pasión secreta como fotógrafa

Joseph P. Kennedy Jr. (12 de agosto de 1944)

La primera tragedia data del año 1944, con Joseph P. Kennedy Jr., de 29 años, el hijo mayor de Joseph y Rose Kennedy. Estaba destinado a una gran carrera política, pero murió cuando su bombardero naval cargado de explosivos explotó en pleno vuelo durante una misión secreta de la Segunda Guerra Mundial.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Kathleen "Kick" Kennedy (13 de mayo de 1948)

Kathleen Kennedy, la hija de espíritu libre de Joe y Rose Kennedy y hermana de John Fitzgerald Kennedy. Falleció a los 28 años al sufrir un accidente de aviación mientras realizaba un viaje por el sur de Francia junto a su amante, Peter Wentworth-Fitzwilliam.

Arabella y Patrick Bouvier Kennedy (1956 y 1963)

Arabella, que nació muerta, hubiera sido la primera hija de JFK y Jackie Kennedy. Patrick nació prematuro seis semanas antes de lo previsto y murió apenas 39 horas después por síndrome de dificultad respiratoria.

John F. Kennedy (22 de noviembre de 1963)

El 35.º presidente de los Estados Unidos fue asesinado en Dallas por Lee Harvey Oswald a los 46 años mientras paseaba en su limusina. Uno de los magnicidios más famosos y oscuros de la historia.

Robert F. Kennedy (6 de junio de 1968)

Hermano de JFK y senador. Fue asesinado en 1968 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles por un ciudadano palestino que le disparó a quemarropa como protesta a su política pro-Israel. Bobby, como le conocían, acababa de resultar vencedor de las primarias presidenciales de California.

David A. Kennedy (25 de abril de 1984)

Hijo de Robert F. Kennedy, murió a los 28 años por una sobredosis de cocaína, demerol y mellaril en un hotel en Florida.

Michael LeMoyne Kennedy (31 de diciembre de 1997)

Otro hijo de RFK, falleció en un accidente de esquí en Aspen (Colorado) después de chocar contra un árbol.

John F. Kennedy Jr. (16 de julio de 1999)

El carismático “JFK Jr.” fue conocido como el 'príncipe de América'. Trabajó como abogado, periodista y editor de la revista 'George'. En 1996 contrajo matrimonio con Carolyn Bessete y, tres años más tarde, falleció en accidente de aviación cuando la avioneta que pilotaba y en la que viajaban su esposa y la hermana de ella desapareció en el Océano Atlántico.

Kara Kennedy (16 de septiembre de 2011)

Hija mayor del senador Ted Kennedy, murió a los 51 años por un ataque cardiaco mientras hacía ejercicio en un gimnasio de Washington D. C. Años antes, se había sometido a un tratamiento agresivo contra el cáncer de pulmón.

Mary Richardson Kennedy (16 de mayo de 2012)

La mujer de Robert F. Kennedy Jr. se quitó la vida a los 52 años en su casa de Bedford, Nueva York, en medio de una amarga batalla por el divorcio.

Saoirse Kennedy Hill (1 de agosto de 2019)

Nieta de RFK, falleció a los 22 años por sobredosis accidental de drogas en la residencia familiar de Hyannis Port, Massachusetts.

Maeve Kennedy McKean (2 de abril de 2020)

Otra nieta de RFK desapareció junto con su hijo de ocho años mientras iban en canoa en la bahía de Chesapeake. Sus cuerpos fueron recuperados del agua días después; ambos murieron ahogados.