La periodista, de 35 años de edad, tiene leucemia mieloide aguda

Le diagnosticaron leucemia mieloide aguda después de dar a luz a su hija pequeña

La periodista Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, ha anunciado que le han diagnosticado cáncer terminal. La periodista, de 35 años de edad, tiene leucemia mieloide aguda y el pronóstico que le han dado los médicos es de menos de un año de vida.

En un artículo publicado en ‘The New Yorker’, la periodista revela que fue tras dar a luz a la pequeña de sus dos hijos, nacida el 25 de mayo de 2024, cuando se enteró de su diagnóstico.

Entonces, el médico notó que tenía un número anormalmente alto de glóbulos blancos y la trasladó a otra planta para realizarle más pruebas, que confirmaron el diagnóstico.

“No podía creer que estuvieran hablando de mí. Había nadado una milla en la piscina el día anterior, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía mal. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía”, expresa en su artículo.

Se sometió a un tratamiento de quimioterapia y, cinco semanas después de dar a luz, la trasladaron a otro centro hospitalario para realizarle un trasplante de médula ósea.

Ensayo clínico con células CAR-T

En enero de 2025, se unió a un ensayo clínico con células CAR-T. En su último ensayo clínico, el médico le dijo que “quizás” podría vivir un año.

En este tiempo, reflexiona, trata de pasar el máximo tiempo posible con sus hijos, de uno y tres años, para que la recuerden: “Intento vivir y estar con ellos ahora. Pero estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vayan y vengan... Seguiré intentando recordar”.

Además, ha mostrado su agradecimiento a su marido, sus padres, sus hermanos y el resto de sus seres queridos, que la han ayudado con sus hijos y han permanecido en el hospital con ella “casi todos los días durante el último año y medio”.

Por otro lado, en su artículo, la periodista critica las políticas que ha llevado a cabo en este tiempo su primo Robert F. Kennedy Jr. Como secretario de Salud y Servicios Humanos, criticando el daño que causa a pacientes como ella al recortar la financiación de la investigación médica.

Entre otras cosas, comenta, “vi cómo Bobby recortaba casi 500 millones de dólares para la investigación de vacunas de ARNm, una tecnología que podría usarse contra ciertos tipos de cáncer".

También, señala, recortó “miles de millones de dólares en fondos de los Institutos Nacionales de Salud, el mayor patrocinador de investigación médica del mundo, y amenazó con expulsar al panel de expertos médicos encargado de recomendar pruebas preventivas de cáncer”.