27 NOV 2025

Tras un año de relación y su debut como pareja en la alfombra roja, ambos han comenzado a compartir mensajes que muestran complicidad y afecto.

"Separarse para crecer": el divorcio de Hugh Jackman tras 30 años de matrimonio

Los actores Hugh Jackman y Sutton Foster han superado su primer año de relación y poco a poca van sacando a la luz la complicidad que les une dejando atrás meses de discreción y secretismo. Esta semana, la revista ¡Hola! informa sobre la relación sentimental de esta pareja destacando la primera declaración pública de amor del actor australiano hacia la estrella de Broadway en redes sociales.

El actor australiano, mundialmente conocido por su papel de Lobezno en la saga X-Men, ha hecho pública en Instagram una romántica declaración hacia la actriz y cantante estadounidense, con quien mantiene una relación desde hace un año. El gesto marca un nuevo capítulo en su historia sentimental y confirma que ambos han decidido mostrar su complicidad más allá de los escenarios y las alfombras rojas.

Una relación que se consolida

Jackman y Foster aparecieron juntos por primera vez en octubre de 2025 en el estreno de Song Sung Blue, la última película del actor, durante el AFI Fest de Los Ángeles. Aquella aparición oficial supuso la confirmación de un romance que llevaba meses generando rumores. Ahora, apenas unas semanas después, Jackman ha querido rendir homenaje a su pareja en redes sociales, compartiendo una fotografía y un vídeo de Foster durante una actuación en el Café Carlyle de Nueva York.

En el mensaje, el actor escribió: “@suttonlenore actuando durante las fiestas en @cafecarlyle… ¡Esa sí que es una noche icónica en Nueva York! Y realmente mágica”. El vídeo mostraba a Foster saludando dulcemente a Jackman desde el escenario antes de comenzar a cantar, un gesto que sus seguidores interpretaron como una muestra clara de la complicidad que existe entre ambos.

Quiénes son Hugh Jackman y Sutton Foster

Hugh Jackman, de 57 años, es uno de los intérpretes más reconocidos de Hollywood. Su carrera abarca cine, teatro y musicales, con papeles tan emblemáticos como el de Lobezno en X-Men o el protagonista de El gran showman. Además de su éxito en la gran pantalla, Jackman ha cultivado una sólida trayectoria en Broadway, donde ha demostrado su versatilidad como cantante y bailarín. Tras casi tres décadas de matrimonio con la actriz Deborra-Lee Furness, el actor anunció su separación en 2023, un proceso que atrajo gran atención mediática y que abrió paso a esta nueva etapa personal.

Por su parte, Sutton Foster, de 50 años, es una de las grandes estrellas del teatro musical estadounidense. Ganadora de dos premios Tony, ha brillado en producciones como Thoroughly Modern Millie y Anything Goes. También es conocida por su papel en la serie Younger, donde demostró su capacidad para conectar con audiencias televisivas. Su carrera en Broadway la ha convertido en una figura de referencia, admirada por su talento vocal y su carisma en escena.

La relación con Jackman no surge de la nada: ambos compartieron escenario en 2022 en la producción de The Music Man, donde su amistad se transformó en algo más profundo. Desde entonces, han mantenido una relación discreta, que ahora empieza a mostrarse públicamente.