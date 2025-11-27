¿Sabes lo fuerte que tienes que tirar para sacarme eso de la cabeza? ¡Maldita sea, nena!”, se lamentaba el músico

Lenny Kravitz y su secreto para lucir abdominales a los 61: “Mi abuelo hacía lo mismo”

Bajar del escenario para mezclarse con los fans de las primeras filas suele ser un momento épico de los conciertos. El artista en comunión con su gente, la admirada multitud abriéndose para dejarle paso, abrazos emocionados... pero a veces ese descenso al 'mundo real' resulta no ser tan glamuroso, y el cariño desbordado del público puede dar lugar a riesgos inesperados y escenas surrealistas.

Es lo que le ha ocurrido al indómito Lenny Kravitz, de 61 años, en su actuación en Brisbane (Australia) del pasado viernes 21 de noviembre, como parte de su gira 'Blue Electric Light'. Durante la interpretación de su clásico 'Let Love Rule', el músico se acercó a los espectadores para vivir un momento íntimo entre ellos, tal y como lleva haciendo toda la gira, cuando una fan demasiado entusiasta le arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza.

"Brisbane, eres salvaje"

"Brisbane, eso fue salvaje (...) ¿Sabes lo fuerte que tienes que tirar para sacarme eso de la cabeza? ¡Maldita sea, nena!”, compartió el propio Kravitz en un clip de sus stories de Instagram al día siguiente.

Pese a lo ocurrido, el cantante de 'Fly Away' ha asegurado que continuará la gira con normalidad, sin cambios en el show. “Como sea, no voy a dejar de bajar para 'Let Love Rule' porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro momento juntos. Brisbane, eres salvaje. Te amo”, terminaba, dejando claro que no va a amilanarse y que está dispuesto a seguir corriendo riesgos.

Los riesgos de acercarse demasiado

El caso de Kravitz es uno más de una larga tradición de sustos cuando los artistas se acercaron demasiado a los fans. Por ejemplo, en 2015 el veterano Yosi Domínguez, cantante de Los Suaves, intentó un crowd-surfing entre la multitud, pero no lo sujetaron bien, colisionó con una barrera metálica y cayó al suelo. Tuvo que ser trasladado al hospital, aunque por suerte no hubo fractura.

Noel Gallagher, de Oasis, también tuvo un incidente durante un concierto en Toronto en 2008, cuando un fan irrumpió en el escenario y le empujó violentamente, haciéndole caer sobre los altavoces. Resultado: se rompió tres costillas y pasó meses de convalecencia.

David Bowie en un festival en Oslo en 2004 fue alcanzado por una piruleta lanzada desde la audiencia que le golpeó en el ojo y tuvo que abandonar momentáneamente el escenario para ser atendido.

Más recientemente, en un concierto en Miami Billie Eilish recorría el pasillo junto a la barricada interactuando con sus seguidores cuando un fan la agarró con fuerza del brazo y la tiró hacia la valla, aunque afortunadamente no hubo heridas graves. Ejemplos de que a veces la música, más que unir, golpea, rasguña y te tira al suelo.