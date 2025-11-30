La Infanta Elena visita el Mercadillo Aladina

En este mercadillo las familias de la escuela venden objetos de segunda mano y manualidades para recaudar fondos

MadridLa Infanta Elena ha acudido este domingo 30 de noviembre al Mercadillo de la Fundación Aladina, donde las familias de la escuela venden objetos de segunda mano y manualidades para recaudar fondos.

Muy ligada a la Fundación Aladina, no es la primera vez que vemos a la hija de Don Juan Carlos I y Doña Sofía asistir a alguno de sus actos. En esta ocasión, la Infanta Elena se ha dejado ver de lo más sonriente visitando cada uno de los puestos de la mano de su fundador, Paco Arango.

Fue en 2005 cuando Paco puso en marcha la Fundación Aladina. Desde entonces, no ha dejado de trabajar junto a su equipo para que ningún niño con cáncer pierda la sonrisa ni las ganas de luchar. Cuidando de ellos con cariño desde el momento en el que llegan al hospital y acompañándoles todos los días para que sepan que no están solos y sientan nuestro apoyo incondicional.

El Rey Juan Carlos, arropado por las infantas Elena y Cristina

A media mañana del pasado sábado, Don Juan Carlos aterrizaba con su avión privado en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, y se dirigía directamente al Palacio del Pardo para reencontrarse con toda su familia, ya que además de los Reyes, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía, y la Reina Sofía, tampoco se han perdido este almuerzo la infanta Elena, sus hijos Froilán y Victoria Federica, la infanta Cristina, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín, la Reina Ana María de Grecia, Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller, la Familia Real búlgara, el duque de Calabria, Pedro de Borbón Dos Sicilias, la infanta Margarita y sus hijos, o los Gómez-Acebo al completo.

Una visita relámpago a nuestro país, ya que en en cuanto terminó el almuerzo -en torno a las 17.00 horas- Don Juan Carlos abandonaba El Pardo en primer lugar para dirigirse de nuevo a la terminal de privados del aeropuerto de Madrid, y coger el avión que le llevaría de regreso al Emirato Árabe sin aprovechar su paso por España para ver a sus amigos, o hacer alguna gestión pendiente.