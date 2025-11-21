El zarandeo a la reina Sofía por parte de Javier Solana y la broma de la princesa Leonor, los momentos claves del besamanos tras la entrega del Toisón de Oro

El rey Felipe VI hace balance de los 50 años de la monarquía, en directo

MadridLa Familia Real ha vivido este viernes una emocionante mañana con la entrega del Toisón de Oro a la reina emérita doña Sofía. En un emotivo discurso en el que le ha llegado a temblar la voz, el rey Felipe VI ha subrayado cómo su madre, la reina Sofía, apoyó con "convicción" al rey Juan Carlos en su "acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades", y ha destacado cómo ha dedicado su vida entera al "servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona".

El jefe del Estado ha dedicado estas palabras a su madre antes de imponerle la insignia de ingreso en la Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración de la Corona, que también ha concedido al expresidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, que se celebra en el Palacio Real.

La emoción de la reina tras recibir el Toisón de Oro

Muy emocionada, la reina emérita Sofía ha recibido esta distinción de manos de su hijo. Impresionante con un vestido con chaqueta hacía su entrada a la imposición del Toisón intercambiando sonrisas con su hijo y con sus nietas, situándose en un asiento a pocos metros de la Princesa de Asturias que, visiblemente orgullosa, ha mirado en varias ocasiones a su abuela.

"Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas -todavía hoy- y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles", ha indicado el monarca, que ha destacado cómo la figura de la reina Sofía "forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática."

Ha sido entonces cuando Don Felipe ha impuesto el Toisón en la solapa a la Reina Sofía con emoción contenida, felicitándola con dos cariñosos besos antes de cogerle la mano para besarla, mientras los asistentes al acto -entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, gran parte de los Ministros, y la mayoría de Presidentes de las Comunidades Autónomas- estallaban en un aplauso interminable que la Emérita ha correspondido conmovida antes de ocupar de nuevo su asiento.

El cariñoso zarandeo de Javier Solana a la reina emérita

Tras la entrega del Toisón de Oro a la reina emérita, a Felipe González, a Miquel Roca i Junyent y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, al Familia Real se ha reunido para iniciar el besamanos en el Palacio Real.

Uno a uno, los miembros de la Familia Real han ido saludando a los invitados al acto de entrega del Toisón de Oro. Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Alberto Núñez Feijóo, Francina Armengol o José Luis Martínez Almeida han sido algunos de los rostros políticos conocidos que han saludado y han felicitado a la reina Sofía por este homenaje.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención del besamanos se ha producido cuando Javier Solana, político, diplomático, profesor y físico de formación español, ha saludado de una forma efusiva a la reina Sofía. Tras dar la mano a la princesa Leonor, al rey Felipe VI, a la reina Letizia y a la infanta Sofía, el político se ha encontrado con la reina emérita a la que ha zarandeado con cariño entre risas cómplices.

Ante la mirada de la infanta Sofía, la monarca y el político compartían confidencias que han sido captadas por los medios acreditados en el Palacio Real. Un momento que ha divertido y ha alegrado a la reina emérita en este día tan especial.

El cariñoso gesto de la reina Letizia

Otro de los detalles que han llamado la atención en la entrega del Toisón de Oro ha sido la presencia y la actitud cariñosa que ha tenido la reina Letizia con su suegra. Una vez entregadas las insignias, la Familia Real se ha reunido para recibir a los invitados al acto. En una actitud muy cariñosa, la reina Letizia ha estado en todo momento pendiente de la reina emérita.

Felicitándola y compartiendo sonrisas y momentos de complicidad, la reina emérita Sofía agradecía el apoyo de su nuera con gestos cariñosos mientras le acariciaba la espalda en forma de gratitud.

La reina Letizia, que ha presidido el acto junto a al rey Felipe VI y a sus hijas, ha querido estar a la altura de la ocasión recuperando uno de los looks más elegantes y aplaudidos de su reinado.

Se trata de un delicado conjunto de Carolina Herrera en clave lady en color rosa bebé formado por una chaqueta entallada con bordados florales en la parte frontal, y una falda lápiz de largo midi, que la Monarca estrenó en diciembre de 2024 durante su Viaje de Estado a Italia.

Un año después, en una ocasión histórica como la entrega del Toisón de Oro a su suegra -que por cierto ha coincidido con un diseño de Alejandro de Miguel en el mismo rosa que Doña Letizia- Letizia ha decidido rescatar de su vestidor este conjunto de dos piezas.

La broma entre la reina Sofía y la princesa Leonor

Tras finalizar el besamanos, la Familia Real ha protagonizado otro momento divertido antes de trasladarse al Congreso de los Diputados, lugar donde continúan los actos de celebración de los 50 años de la monarquía.

En esta ocasión, ha sido la princesa Leonor la que ha querido tener un guiño con su abuela, la reina emérita. Acercándose a ella, la princesa Leonor ha felicitado a la reina emérita y le ha mostrado el Toisón de Oro que ella también llevaba puesto en la solapa de su americana.

Hay que recordar que la princesa Leonor es una de las pocas figuras femeninas que también poseen esta distinción otorgada por la Casa Real. Recordemos que solo las reinas Isabel II de Inglaterra, Margarita II de Dinamarca y Beatriz de los Países Bajos fueron reconocidas con el Toisón de Oro.

Fue en 2018 cuando la heredera al trono, la princesa Leonor, recibió esta insignia de manos de su padre, el rey Felipe VI.