Kike Calleja tiene las últimas informaciones sobre el enfrentamiento judicial de Anabel Pantoja y su presunto hermano, conocido como Pinocho

Novedades en la demanda de paternidad que Pinocho ha presentado para ser reconocido como hijo de Bernardo Pantoja. El Tribunal Supremo ha concluido que el proceso de filiación con Anabel Pantoja tiene que celebrarse en Sevilla y no en Canarias como quería Anabel.

Pinocho asegura que no busca el apellido Pantoja, si no que lo que quiere es recuperar la dignidad: "Estoy contento con la decisión porque no tenía ningún sentido que nos mandaran a Canarias, sería todo esto más fácil también que Anabel se prestase voluntaria a hacerse las pruebas de paternidad que se le requieren, que tener un hermano no es malo, digo yo".

El supuesto hijo de Bernardo Pantoja no tiene duda alguna de que efectivamente es hijo del hermano de la cantante porque, en sus propias palabras, tiene audios del propio Bernardo en los que él mismo reconoce que es su padre.

Kike Calleja aporta nuevos datos

Kike Calleja ha conectado con '¡Vaya fama!' para compartir con la audiencia del programa los últimos datos del caso:

"Obviamente aquí el que está peleando es Pinocho, él lo que quería es que el procedimiento continuase en Sevilla y así lo ha logrado. Él mandó un burofax a casa de Merchi, la madre de Anabel, para pedirle que se hiciera voluntariamente las pruebas de ADN, Merchi no cogió ese burofax y Pinocho se lo mandó a Anabel a su casa. Como tampoco lo ha recibido ahora Anabel tendrá que hacerlo por requerimiento judicial. Pinocho no quiere el apellido Pantoja, él lo que busca es dignidad, pero parece ser que Anabel no se lo va a poner nada fácil".