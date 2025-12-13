Anabel Pantoja habla de la diferencia de edad con su novio, David Rodríguez, once años menor que ella

Ana Carrillo Lorena Romera 13 DIC 2025 - 10:00h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha revelado en qué le preocupa la diferencia de edad con su novio y padre de su hija Alma

Anabel Pantoja da la última hora sobre su estado de salud tras recibir su diagnóstico médico

Compartir







Hace unos días, Anabel Pantoja puso un story en el que reconocía que notaba la diferencia de edad con su novio y padre de su hija Alma, David Rodríguez, porque cuando le preguntaba si recordaba un programa concreto de la televisión del que ella era fan en su infancia, él no lo conocía y no lo podían comentar porque él ni siquiera había nacido. Por esa diferencia edad le hemos preguntado a la exconcursante de 'Supervivientes' en los Premios Ídolo 2025.

La prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja ha explicado que tienen una diferencia de edad de once años porque su novio nació en 1997 y ella es de julio de 1986. Ha confesado que le preocupa si se notará la diferencia a nivel físico dentro de unos años: "Te preocupa algunas veces pensar que yo a lo mejor voy a estar con un montón de canas y él encima que entrena...".

Pero siempre llega a la conclusión de que lo importante es el interior y ha citado la canción de Maluma 'ADMV', que dice así: "Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida y aunque nada de esto pase, eres el amor de vida".

Además, nos ha aclarado, en exclusiva, si le importaría pedirle matrimonio a su novio o si, como Violeta Mangriñán, prefiere que sea su pareja la que se lo pida a ella:

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja reacciona a las informaciones que apuntan a la mala relación entre su madre Merchi y David Rodríguez

Canal de Whatsapp de Telecinco

La evolución de su lesión

En declaraciones a OUTDOOR, la sobrina de Isabel Pantoja también ha revelado cómo se encuentra tras conocer su diagnóstico médico y ha desvelado que le han recomendado un tratamiento para superar su lesión, que conoció a pocas horas de enfrentarse a la final de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'.