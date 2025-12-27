Inés Gutiérrez 27 DIC 2025 - 19:00h.

Tras su estupendo paso por Eurovisión, Anabel Conde ha seguido ligada al mundo de la música

MadridLa memoria es caprichosa y nos sorprende de las formas más curiosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Massiel ganó Eurovisión, que al año siguiente se consiguió un triunfo compartido gracias a Salomé y que nunca se había estado tan cerca de ganar de nuevo desde entonces hasta Chanel, pero ¿es así de verdad?

No son pocos los que olvidan cómo hubo otros artistas que también quedaron muy cerca, aunque ha pasado bastante tiempo. En los años 70 fueron dignos merecedores de la medalla de plata Karina (Un mundo nuevo), Mocedades (Eres tú), Betty Misiego (Su canción) y, por supuesto, Anabel Conde, que rozó también el triunfo en 1995 gracias a su éxito Vuelve conmigo.

Una gran posición para un concurso que no siempre ha sido amable con sus competidores, pues tendemos a recordar más a quienes quedaron en los últimos puestos que a aquellos que rozaron el triunfo como Anabel. Tenía 19 años en ese momento y logró alzarse con 119 puntos (el sistema de votaciones y puntuaciones ha ido cambiando a lo largo del tiempo), fue la mejor posición desde 1979.

Sin embargo, no son demasiados los que recuerdan este triunfo y menos aún los que saben qué fue de Anabel Conde una vez que su paso por Eurovisión quedó en el pasado.

Qué fue de Anabel Conde, de cantante a cambiar de profesión

A pesar del gran éxito que tuvo su actuación en Eurovisión, la carrera musical de Anabel Conde nunca llegó a despegar. En su momento se señalaron varios factores como posibles para este desenlace, siendo sus problemas con la discográfica, además de varias cuestiones personales, lo que más sonaron.

Se alejó poco a poco del panorama musical, pero su vínculo con el Festival permaneció, de hecho, en el año 2000 presentó su candidatura para ser seleccionada junto con David Domínguez. En el 2005 acudió como corista de la representación de Andorra y en 2010 intentó ser la candidata española con la canción Sin miedos. No lo consiguió, el representante fue Daniel Diges con Algo pequeñito.

Así, aunque su carrera no se haya desarrollado frente a las cámaras, la música ha sido siempre su gran pasión y su profesión, aunque de un modo diferente al esperado. Tras publicar su último álbum en 2014, Toda una mujer, Anabel ha sido profesora de música en un colegio, algo que pone de manifiesto que la docencia es también importante para ella (también dio clases de inglés).

La experiencia eurovisiva parece haberle dejado una huella especial, no solo por haber intentado regresar, sino porque a pesar del tiempo ha seguido ligada al Festival, dejándose ver en algunos de los eventos organizados en torno a él. Por ejemplo, estuvo presenta en la PreParty organizada en el mes de abril junto a Melody, que en ese momento era la representante de España gracias a su canción Esa Diva. Se subieron juntas al escenario y compartieron un bonito momento, para deleite de los presentes y los fans del concurso musical, quienes no olvidan a Anabel y lo cerca que estuvo de ganar.