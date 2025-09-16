El presidente de RTVE, José Pablo López, ha propuesto la retirada de España del concurso

Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional

La cruzada de España contra Israel por el genocidio en Gaza sigue adelante. Tras la polémica por la suspensión de la final de La Vuelta ciclista a España en Madrid este fin de semana, RTVE ha votado a favor de que no ir en Eurovisión si Israel participa.

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) --encargada de la organización-- no expulsa a Israel del certamen.

España, el primero de los 'Big Five' en confirmar su retirada

Así lo han dado a conocer RTVE tras la celebración de una reunión este martes en la que José Pablo López ha elevado dicha propuesta al Pleno del órgano de gobierno de la Corporación pública. El Consejo se compone de 15 miembros: cinco elegidos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar y los restantes por Junts, ERC, PNV y Podemos.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como 'Big Five', los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

La medida se ha adoptado en medio de la polémica por la cancelación de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por las manifestaciones propalestinas en Madrid y de la presión por parte de Sumar, Más Madrid o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que han reclamado la expulsión de Israel del certamen como consecuencia del "genocidio" que está perpetrando en Gaza y la retirada de España si se permite que concurse.

"Si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar", afirmó Ernest Urtasun, mientras que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que "no hay las condiciones" para que Israel participe "con normalidad" en eventos como Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza. "Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer", añadía en un desayuno de Europa Press.

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza y que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido. Aunque la UER siempre ha defendido en la neutralidad del concurso, sí vetó a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.