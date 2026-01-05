Sigourney Weaver y el lujo de llegar a los 76: "Está siendo una gran década"

La actriz se ha consolidado como una voz franca y reflexiva sobre el paso del tiempo en la industria de Hollywood

Sigourney Weaver se abre a enfrentarse de nuevo a 'Alien': "Sería distinto, ya no correría por conductos de ventilación"

Compartir







A sus 76 años y más de cinco décadas de carrera artística, Sigourney Weaver es no solo una de las actrices más respetadas de Hollywood, sino que se ha consolidado como una voz franca y reflexiva sobre el paso del tiempo en una industria tradicionalmente obsesionada con la juventud.

A lo largo de los años, la inolvidable Ellen Ripley de 'Alien' ha hablado abiertamente sobre envejecer con naturalidad y dignidad, rechazando presiones culturales que intentan ocultar los signos de la edad mediante cirugías estéticas.

Cuestionada en una entrevista reciente en AARP por cómo sobrelleva la setentena, Weaver respondía que le sorprende "decir que está siendo una gran década". "Soy afortunada de tener una buena salud y poder seguir cuidándome. Tener el lujo de hacerse mayor cambia tu perspectiva", asegura la actriz de la saga 'Avatar'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Jardinera, chef y abuela

"Hay muchas cosas que me preocupan en el mundo, por supuesto, pero hay muchas más por las que tengo que estar agradecida. Soy mucho mejor jardinera de lo que era, soy una buena chef y ahora soy abuela, que creo que es un buen trabajo. Es divertido ver que tu familia crece y se expande y sea parte de ello", reflexiona.

En otra entrevista citada en 'El País', afirmaba con honestidad que envejecer le parece "interesante": "No creo que sea atractivo tener una cara tensa con el cuerpo de una persona de 65. Da miedo", y recordaba la filosofía de su madre, que consideraba que "era mejor envejecer con gracia".

La de mayor edad en el set

Esta visión refleja un postura consciente sobre aceptar las etapas de la vida y valorarlas por lo que aportan. En otras declaraciones más personales, recogidas en 'Glamour', Weaver subrayaba la importancia de estar preparada para tomarse con humor la expectativa sociales sobre la edad. Reconoce que "no le supone ningún tipo de problema" ser muchas veces la persona de mayor edad en el set de rodaje; al contrario, celebra poder trabajar con generaciones más jóvenes, aprender de ellas y aportar su experiencia.

Lo cierto es que la protagonista de 'Gorilas en la niebla' ha demostrado a lo largo de su vida que la edad no determina el talento ni el impacto profesional. Sigue participando en proyectos de gran envergadura, como 'Avatar: fuego y ceniza', y mantiene un estilo de vida activo, entre el trabajo, la familia, la lectura y sus hobbies personales.

Para ella, no se trata de esconder la edad, sino de vivirla plenamente, con dignidad, curiosidad y humor. En sus propias palabras, recogidas por 'Parade' cuando cumplió 70 años, "los mejores papeles llegan con la edad". Su trayectoria es en sí misma un testimonio de la importancia de envejecer con autenticidad.