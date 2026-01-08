La cantante canadiense ha decidido implicarse activamente en la red social favorita de las nuevas generaciones

Nunca es demasiado tarde para probar cosas nuevas. Eso ha debido pensar Céline Dion para decidirse a debutar activamente en TikTok a sus 57 años. En realidad, ya acumulaba cerca de 5 millones de seguidores en la popular red social, pero su cuenta solo servía como escaparate para sus contenidos históricos gestionado por su propio equipo. Ha sido ahora, a petición de sus hijos adolescentes, cuando se ha lanzado a implicarse personalmente, y lo ha hecho de la manera más divertida.

La cantante canadiense ha sorprendido a sus seguidores publicando un vídeo grabado por ella misma, cargado de ironía y naturalidad. "Me llamo Céline", se presenta con sencillez, bromeando sobre su edad vestida con una sudadera negra con su nombre y desvelando el motivo de este desembarco activo en la red de los vídeos cortos y espontáneos: sus hijos gemelos Eddy y Nelson, de 16 años. "Tengo hijos que me dicen todo el rato que tengo que estar en TikTok, así que... aquí estoy", explica entre risas.

El mensaje que acompaña a esta publicación refuerza el tono informal y casi improvisado: "Mi equipo me dijo que se encargaría de todo, me dio el teléfono y desapareció en silencio. Así que aquí estoy, aprendiendo cómo funciona el mundo de TikTok... ¡vídeo a vídeo!".

Sus seguidores no han tardado en celebrar la autenticidad de la artista, que parece haber encontrado en las redes sociales una vía directa para mostrarse más accesible, alejándose de la imagen solemne que la ha acompañado durante muchos años, y para conectar con una generación Z que ha redescubierto su música gracias a sus padres.

Dion no es la primera artista veterana en utilizar TikTok como herramienta para mantener o revitalizar su conexión con el público. Y tampoco es necesario ser una 'estrella' para iniciarsea cualquier edad en una plataforma que conecta a todo tipo de audiencias. En ese sentido, el coach Adrian Herzkovich, fundador de 40+ League, desgrana en una publicación en sus redes sociales algunos consejos para entrar con buen pie en la plataforma:

Encuentra tu nicho y sé espontáneo

En vez de intentar abarcar todos los temas, concentra tus esfuerzos en un nicho o temática específica que te apasione y en el que tengas conocimientos, como la cocina, la jardinería, el ejercicio, o consejos basados en tu experiencia profesional. La autenticidad y la espontaneidad suelen funcionar mejor que una producción muy elaborada. Observa a otros tiktokers que han logrado destacar en tu nicho.

Sé constante e interactúa con tu audiencia

La regularidad en la publicación de tu contenido es importante para mantener a tu audiencia comprometida. Establece un calendario de publicaciones y procura mantenerlo. Responde a los comentarios, haz preguntas e interactúa con otros usuarios y creadores. Todo esto fomenta una comunidad y le indica al algoritmo de TikTok que tu contenido es relevante y atractivo.

Separa tu persona pública de la privada

Es crucial diferenciar tu contenido de tu rol parental. Expertos en crianza citados en Fatherly.com aconsejan definir horarios específicos para grabar y editar, y designar zonas de la casa donde las cámaras estén prohibidas para asegurar espacios privados para la familia.

Si planeas incluir a tus hijos en tu contenido, la comunicación es esencial. Explícales qué implica ser tiktoker, qué tipo de información se comparte y por qué. Dales el derecho de decir 'no' a aparecer en cualquier vídeo y respeta inmediatamente esa decisión. Los expertos de Common Sense Media inciden mucho en la importancia del consentimiento y el respeto por la privacidad de los menores.