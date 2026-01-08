Redacción Uppers 08 ENE 2026 - 12:21h.

El veterano actor asegura que pasar tiempo con su hija y su pareja le da "energías para emprender cosas nuevas”

La rutina de Robert De Niro a los 81 años: "Puedo entrenar diez días seguidos, no es una locura"

A los 82 años, Robert De Niro sigue siendo uno de los actores más respetados de Hollywood, mantiene una agenda laboral bastante activa y afronta la vida con renovadas energías. Y gran parte de la culpa de ese empuje vital se debe a la llegada de su hija Gia, nacida en 2023 junto a su pareja, Tiffany Chen, de 45 años.

“Hay una nueva alegría en mi vida. Disfruto mucho pasar tiempo con mi hija y mi pareja; eso me da energías para emprender cosas nuevas”, explica el veterano intérprete en una entrevista reciente con 'DolceMag' para definir el periodo de satisfacción íntima por el que está pasando.

El protagonista de 'Taxi Driver' subraya el valor de la vida familiar como fuente de motivación y de bienestar personal, y reconoce que esta paternidad tardía le ha permitido reconectar con aspectos prácticos del día a día, algo diferente de la intensidad de su carrera cinematográfica.

El trabajo duro no es cosa suya

No es la primera vez que De Niro habla sobre cómo percibe la paternidad a una edad avanzada. En una entrevista en 'The Guardian' admitía que no era él quien se encargaba de lo más duro del cuidado diario. "Estoy ahí, apoyando a mi novia. Pero es ella quien hace el trabajo. También tenemos ayuda, que es muy importante”, reconocía, subrayando que sí participa con cariño en momentos como dar el biberón o mirar programas infantiles con la pequeña.

Al hablar de su rol con otros hijos y nietos, De Niro aseguraba en 'Entertainment Tonight' que criar a un bebé “no se hace más fácil, pero es maravilloso estar presente”. “Lo principal es apoyar a tus hijos. Tienes que apoyarlos, punto. Y tienen que saber que los apoyas. Siempre”, remarcaba como su particular regla principal de la paternidad.

Aunque convertirse en padre octogenario es inusual -y ha generado atención mediática y diversas opiniones públicas- De Niro no le da tanta importancia a la la edad per se, sino al significado de la presencia familiar y la alegría que aporta.

Reequilibrio personal

En la mencionada entrevista con DolceMag, el actor incluso vincula esta etapa con un reequilibrio en su vida: “Con los años, uno aprecia más dónde está y adónde quiere ir. No se trata solo de trabajar, sino de buscar nuevas metas y disfrutar lo realmente valioso”.

Gia no es la única hija de De Niro; con ella suma siete hijos, cuyas edades se extienden por varias décadas. “Con un bebé es diferente que con mi hija de 11 años y mis hijos adultos o mis nietos, todo es diferente”, puntualiza. Para el oscarizado actor ser padre a los 82 años no es una anomalía, sino una etapa que ha traído un renovado sentido de alegría, presencia y prioridad familiar.