Lola Herrera o la vida buena a los 90: "Es importante no volverse cómoda con los años”

Lola Herrera: "Parece que las personas mayores sobramos, pero los turistas no"

Seguir sobre las tablas a los 90 años para Lola Herrera es tan natural como respirar. Con una trayectoria artística que supera las siete décadas, la actriz se ha convertido en todo un símbolo de cómo envejecer con salud, energía y propósito. "Continuaré mientras esté bien y mi cabeza siga estando lúcida”, ha dicho en varias ocasiones sobre su pasión por la actuación.

La actriz sigue de gira con la obra teatral 'Camino a la Meca' -ahora en el Teatro Olympia de Valencia-, en la que vuelve a trabajar con su hija Natalia Dicenta después de 20 años sin coincidir en el escenario para reivindicar el papel en la sociedad de los mayores, "que son nuestros sabios y sabias".

Herrera siempre ha desafiado las ideas tradicionales de pasividad asociadas con la vejez, invitando a ver esta etapa como un periodo para aprovechar la experiencia acumulada, el tiempo y las capacidades personales para nuevos proyectos.

Luchar por la libertad de decisión

En 'Camino a la Meca' se cuenta la historia real de Helen Martins, una mujer que durante el apartheid en Sudáfrica se rebeló contra todos los estamentos de su época. "Es una historia de amistad bellísima, intergeneracional, muy hermosa, de sororidad" que "clama por la libertad de decisión de este personaje, que efectivamente existió (...) no era ninguna jovencita, era una mujer con años y tuvo la valentía de luchar por su libertad", ha apuntado en rueda de prensa.

"Me parece que es importante hablar de eso para que la gente luche por su propia libertad y piense qué libertad es la que quiere y, sobre todo, que una persona con años no se vuelva cómoda", resalta Herrera, quien insiste en que aunque en la obra se abordan temas adscritos a la sociedad del apartheid sudafricano en los años 80, "ahora mismo están absolutamente en boga y al día, porque con nuestra gente mayor la sociedad se porta muy mal".

"Si ya no son productivos ya hay que apartarlos, no interesan y la gente mayor son nuestros sabios y sabias; son quienes trazaron el camino y lucharon por nosotros y nosotras para que hoy estemos aquí haciendo lo que hacemos. Tenemos que defenderlos y potenciarlos", ha reivindicado.

Espartana en la alimentación

La propia Herrera, por la manera en que vive y promueve un estilo de vida saludable y activo, es un referente de cómo envejecer con sabiduría. Cuidarse mucho y darle a la alimentación la importancia que tiene es una de las claves de rutina diaria.

“En la alimentación soy espartana porque ya he tomado la decisión de no comer cosas que no me sientan bien”, reconocía en Rac1. Prefiere verduras, fruta, pescado, poca carne y ensaladas, un patrón similar al de una dieta equilibrada que muchos estudios asocian con salud cardiovascular y metabólica.

En una entrevista reciente en 'Clara' detallaba su rutina matutina saludable, donde preparar el desayuno la noche anterior le ayuda a comenzar el día con calma. Ese desayuno rico en fibra y antioxidantes consiste, normalmente, en "un kiwi, un café con leche, muy poquita leche, y una tostada de pan integral con cereales, un poquito de queso batido y mermelada y todas las pastillas" que le corresponden.

Con su ejemplo, que aglutina actividad física y mental, hábitos saludables, propósito vital y una actitud positiva ante los años, la gran dama del teatro español ofrece inspiración tanto para personas de edad avanzada como para quienes buscan envejecer con salud y plenitud.