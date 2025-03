Lola Herrera: "Parece que las personas mayores sobramos, pero los turistas no"

"A ver si se van pronto y dejan sitio, somos muchos, pero no echan a los turistas, por ejemplo, que son muchos, porque esos dejan un dinero", reflexionaba la intérprete, que asegura no entender un mundo en el que la gente se queja de que los mayores tengan derecho a cobrar una jubilación, después de haber trabajado durante toda su vida. "A mí, que nací en 1935 y he vivido la dictadura y luego la esperanza de la democracia, ver, a mi edad, cómo todo se ha dado la vuelta del revés, y cómo la extrema derecha está sacando la cabeza de esta manera, me tiene descompuesta", reconoce en un entrevista publicada en 'El País'.