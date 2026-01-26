La veterana actriz recuerda en 'Vanity Fair' que de no ser por Swayze nunca habría hecho 'Ghost' ni ganado el Oscar

Whoopi Goldberg celebra sus 70: la historia de cómo se convirtió en bisabuela joven

'Ghost' (1990) es una de las películas más emblemáticas del cine romántico de finales del siglo XX. Aunque solo fuese por la sensual secuencia de la de la alfarería entre Patrick Swayze y Demi Moore al son de 'Unchained Melody' ya permanecería para siempre en la memoria de varias generaciones. Pero aquel filme también supuso el espaldarazo definitivo para Whoopi Goldberg, que se hizo con el Oscar a la mejor intérprete de reparto aportando el necesario toque cómico en un dramón de los de llorar a moco tendido.

La protagonista de 'El color púrpura' ha hablado en varias ocasiones sobre el papel decisivo que Swayze jugó para que ella pudiera interpretar a la excéntrica médium Oda Mae Brown, la última en una reciente entrevista con 'Vanity Fair'. "Fue Patrick Swayze quien dijo a los directores de casting que si no me elegían estarían locos: si él no les hubiera convencido para que se pusieran en contacto conmigo, yo no habría actuado en la película y nunca habría ganado el Oscar", rememora la actriz de 70 años.

Amistad más allá de las cámaras

La dinámica entre ambos durante el rodaje siempre ha sido recordada con humor y cariño por parte de ella. En un homenaje posterior a la muerte de Swayze en 2009, Goldberg evocó momentos cómicos compartidos con él, incluso bromas y anécdotas que subrayaban la cercanía de su amistad más allá de las cámaras. También expresaba su admiración por la forma en que el protagonista de 'Dirty Dancing' enfrentó su enfermedad, señalando que no se veía a sí mismo como un hombre condenado, sino como alguien que continuaba trabajando y viviendo de la mejor manera posible.

"Fue maravilloso trabajar con Patrick: su pérdida fue muy dura y le echo tanto de menos como a Robin Williams. Espero que recen por mí en el cielo, donde seguro que están", subraya en la entrevista con 'Vanity Fair'. La interpretación de Goldberg como Oda Mae Brown no solo le valió el Oscar, sino que consolidó su estatus como una figura clave en Hollywood. Hasta ese momento era conocida por distintos trabajos en el cine y la televisión, pero 'Ghost' elevó su perfil internacional aún más, demostrando su versatilidad para integrar comedia, drama y carisma único en una misma actuación.

Del talk show a la soap opera

Con los años, Goldberg ha seguido evolucionando profesionalmente. Su papel como copresentadora en el talk show 'The View' la ha convertido en una voz influyente en discusiones culturales y políticas contemporáneas, lo que muestra cómo ha adaptado su carrera hacia formatos diversos más allá del cine. A lo largo de las décadas, ha transitado por distintos ámbitos del entretenimiento — teatro, televisión y medios de comunicación— demostrando una capacidad constante para la reinvención. Su última pirueta profesional ha sido ha participar en 'Un posto al sole', un popular culebrón italiano.

"Gracias a 'Un posto al sole', redescubrí las razones por las que había querido ser actriz. Puede parecer una locura, pero las había olvidado: fue importante reencontrar el placer de mi oficio. Actuar en Nápoles era, además, en cierto modo, como unas vacaciones, porque me permitía durante un tiempo no pensar en la política y en las cosas malas que suceden en el mundo. Un mundo que es muy rápido: yo, en cambio, soy mayor y necesito un ritmo más lento", explica.

"Siempre he hecho todo lo que he querido hacer en la vida: a veces ha gustado y otras no. Siempre quiero hacer cosas que me estimulen. Quizá hoy ya no me eligen por mi aspecto físico y mi edad, por eso también me gusta considerar los proyectos que se me presentan", resume la actriz, que es todo un ejemplo de haber sabido transformar y expandir su carrera manteniéndose vigente en múltiples plataformas y formatos, adaptándose con solidez al paso del tiempo.