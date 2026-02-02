Harry Styles. J.K. Rowling o Anthony Joshua, entre los mayores contribuyentes del Reino Unido

Erling Haaland, de 25 años, del Manchester City, es la persona más joven que aparece en la lista publicada por el Sunday Times.

El análisis de Carlos Franganillo sobre la nueva propuesta en las cuotas a los trabajadores autónomos: "No habrá incremento para los tramos más bajos"

Los hermanos multimillonarios detrás del gigante de los juegos de azar Betfred encabezaron una lista de los 100 mayores contribuyentes del Reino Unido, en la que también aparecen Harry Styles, Anthony Joshua y JK Rowling, al pagar 462 millones de euros en impuestos durante el pasado año, según desvela el Sunday Times.

Erling Haaland, de 25 años, del Manchester City, es la persona más joven que aparece en la lista (en el puesto 72) con un pago de impuestos de casi 20 millones de euros, mientras que Mo Salah del Liverpool pagaría en torno a 16,7.

La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, se ubicó en el puesto 36 con una factura de casi 55 millones de euros, el músico Ed Sheeran llegó en el puesto 64 pagando algo más de 23 millones de euros, mientras que el boxeador Joshua, que está en el puesto 100 de la lista, pagó 12,7 millones de euros.

Harry Styles, el ex miembro de One Direction convertido en artista solista, realizó un pago de impuestos de 28,5 millones de euros y estuvo entre los nuevos incluidos en la lista.

La lista muestra que los 100 principales contribuyentes pagaron un total de 6.662 millones de euros, frente a los 5.767 millones de euros del año anterior, en gran parte por un aumento en el impuesto de sociedades del 19 al 25% que fue introducido en 2023.