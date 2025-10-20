El presentador de Informativos Telecinco arranca con un análisis sobre la nueva propuesta del Gobierno sobre la cuota de los autónomos

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este lunes 20 de octubre, destacando la creciente tensión entre los trabajadores autónomos por la propuesta del Gobierno de aumentar el precio de las cuotas que deben pagar.

"El Gobierno no quiere más frentes abiertos y rectifica una medida que estaba levantado polvareda: el incremento de cuotas a los trabajadores autónomos". Las quejas que ha recibido esta propuesta inicialmente presentada como una mejora de las coberturas sociales, no ha sido aprobadas por los afectados y la oposición.

"Este aumento se basaba en ajustar las cuotas a los ingresos reales, como se aprobó en el Congreso en 2022. Es una propuesta planteada para mejorar las coberturas sociales, pero las subidas propuestas por el Ejecutivo no han convencido ni a los autónomos ni a la oposición. La asociación principal ‘ATA’ ha conseguido que desde el Ejecutivo modifiquen esa propuesta, por lo que de momento no habrá incremento para los tramos más bajos, es decir, aquellos que no llegan a los 1.166 euros de rendimiento neto”.