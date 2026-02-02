Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Premios Grammy

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026, en fotos: de Lady Gaga y Billie Eilish a Karol G y J Balvin

grammy
Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Billie Eilish y Karol G, en vídeo. Cordon Press
Compartir

En la noche de este pasado domingo, 1 de febrero, se ha celebrado la 68ª edición de los Premios Grammy, la gran fiesta anual de la música que reúne a los artistas, productores y figuras más influyentes del panorama internacional.

Este 2026, la ceremonia ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como maestro de ceremonias por sexta y última vez, y ha contado con la presencia de numerosos rostros sorpresa y actuaciones especiales que sin duda pasarán a la historia. Y es que la gala no solo premia lo mejor de la música del año, sino que también da cabida a nuevas categorías como Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum de Country Tradicional. Nombres como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter figuraban entre los principales nominados de esta edición.

PUEDE INTERESARTE

Pero antes de que comenzara la entrega de premios, la alfombra roja ha sido uno de los momentos más comentados de la velada, convirtiéndose en un espectáculo paralelo que inevitablemente compite en popularidad con la propia gala.

La alfombra roja, en imágenes

Lady Gaga

Lady Gaga
Lady Gaga. CORDON PRESS
PUEDE INTERESARTE

Bad Bunny

Bad Bunny
Bad Bunny. CORDON PRESS

Billie Eilish

Billie Eilish
Billie Eilish. CORDON PRESS

Justin y Hailey Bieber

Justin y Hailey Bieber
Justin y Hailey Bieber. CORDON PRESS

Miley Cyrus

Miley Cyrus
Miley Cyrus. CORDON PRESS

Karol G

Karol G
Karol G. CORDON PRESS

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter. CORDON PRESS

J Balvin

J Balvin
J Balvin. CORDON PRESS

Chappell Roan

Chappell Roan
Chappell Roan. CORDON PRESS

Heidi Klum

Heidi Klum
Heidi Klum. CORDON PRESS

Nicki Nicole

Nicki Nicole
Nicki Nicole. CORDON PRESS

Tyla

Tyla
Tyla. CORDON PRESS

Rosé

Rosé
Rosé. CORDON PRESS

John Legend

John Legend
John Legend. CORDON PRESS
Temas