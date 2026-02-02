La alfombra roja de los Premios Grammy 2026, en fotos: de Lady Gaga y Billie Eilish a Karol G y J Balvin

La ceremonia ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y nombres como Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny figuraban entre los principales nominados

Rosalía, la gran ausente en los Grammy 2026: el motivo de peso por el que no está nominada en ninguna categoría

En la noche de este pasado domingo, 1 de febrero, se ha celebrado la 68ª edición de los Premios Grammy, la gran fiesta anual de la música que reúne a los artistas, productores y figuras más influyentes del panorama internacional.

Este 2026, la ceremonia ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como maestro de ceremonias por sexta y última vez, y ha contado con la presencia de numerosos rostros sorpresa y actuaciones especiales que sin duda pasarán a la historia. Y es que la gala no solo premia lo mejor de la música del año, sino que también da cabida a nuevas categorías como Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum de Country Tradicional. Nombres como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter figuraban entre los principales nominados de esta edición.

Pero antes de que comenzara la entrega de premios, la alfombra roja ha sido uno de los momentos más comentados de la velada, convirtiéndose en un espectáculo paralelo que inevitablemente compite en popularidad con la propia gala.

La alfombra roja, en imágenes

Lady Gaga

Bad Bunny

Billie Eilish

Justin y Hailey Bieber

Miley Cyrus

Karol G

Sabrina Carpenter

J Balvin

Chappell Roan

Heidi Klum

Nicki Nicole

Tyla

Rosé

John Legend