Celia Molina 02 FEB 2026 - 11:19h.

Cori Broadus, hija menor del rapero estadounidense, ha anunciado la muerte de su bebé, que nació con 25 semanas de gestación

Hace tan solo tres semanas, la bebé salí de la UCI Neonatal y fue trasladada a su casa, donde finalmente ha perdido la vida

La hija menor del rapero estadounidense Snoop Dogg, Cori Broadus, ha comunicado a través de sus redes sociales la muerte de su hija recién nacida, Codi. Con una escueta frase: "Lunes. He perdido al amor de mi vida, Cody", la madre de la bebé anunciaba su dura pérdida, conmocionando a todos sus seguidores. Codi fue un bebé prematuro que nació a las 25 semanas de gestación, por lo que permaneció gran parte de su corta vida ingresada en la UCI Neonatal (UCIN). Aunque, hoy en día, la supervivencia de un bebé que nace a las 25 semanas es viable, sus pulmones y sus órganos principales están tan inmaduros que corren un alto riesgo de morir.

Hace tres semanas, la propia Cori anunció en su cuenta de Instagram que ella y la niña ya se encontraban en casa, por lo que la pequeña había conseguido salir de la unidad de cuidados intensivos. "Ella está en casa. Gracias por cada oración, cada mensaje, cada pizca de amor. Dios los escuchó a todos", decía la orgullosa mamá en un publicación en la que añadió fotografías y vídeos con su niña en la cama, abrigadas ambas con una manta. Apenas 20 días después, ha dado también la peor de las noticias.

"Que alguien me diga que esto es mal sueño"

En sus stories de Instagram, Cori ha publicado algunos de los últimos momentos con su pequeña, asegurando que la niña "debería haberla enterrado a ella y no al revés". También ha mostrado un vídeo en blanco y negro en el que abraza y besa a la bebé, que lleva un tubo de oxígeno conectado a la nariz, esperando que alguien le diga que todo lo ocurrido ha sido solo "un mal sueño". En su muro, sus fans han comenzado a darle el pésame por su pérdida. "Lo siento mucho, hermana", le ha dicho la también rapera, Sexyy Red.

El mensaje del padre de la bebé: "Ya estás en paz"

El prometido de Cori, Wayne Deuce, publicó su propio homenaje en las redes: "Estoy muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá", dijo. Previamente, también había narrado en su cuenta de Instagram cómo fue el prematuro nacimiento de su hija y lo poco preparados que todos se sintieron para afrontar "algo así", pero lo hicieron. Con todo el amor del mundo, Wayne y Cori decoraron la cuna de neonatos de su bebé, formando un "gran equipo" en torno a ella.

Para Snoop Dogg, este duro golpe se añade a la triste muerte de su madre, que tuvo lugar en el año 2021. En aquel momento, se pronunció en primera persona sobre su pérdida, dándole gracias a Dios por "haberle dado un ángel de madre" y asegurando que "volverían a verse" en otro plano distinto a éste. En cuanto al prematuro fallecimiento de su nieta, el rapero todavía no ha hecho ninguna comunicación, aunque sí ha publicado una fotografía con todos sus hijos en la que ha añadido un icono de unas manos rezando.