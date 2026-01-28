Celia Molina 28 ENE 2026 - 12:33h.

Noe Ruckstuhl era un niño de 13 años que vivió la mayor parte de su vida en Lanzarote, donde colaboraba a mantener la isla limpia

El joven murió en Portugal, donde se mudó hace un año junto a sus padres, tras ser atropellado cuando volvía a casa en bicicleta

La prensa local de Lanzarote ha comunicado la triste muerte de Noe Ruckstuhl, un niño de 13 años de padres suizos que ha vivido en la isla la mayor parte de su vida y que formaba parte de 'Lanzarote Limpia', un colectivo ciudadano independiente que se dedica a la protección de sus playas y zonas naturales. Noe era uno de los voluntarios que se encargaban de recoger residuos, plásticos y basura del litoral, fomentando, junto al resto de sus compañeros, la conciencia ecológica.

Su colectivo apenas puede creer que el joven haya fallecido, tras pasar nueve días hospitalizado por un atropello en Portugal. El pequeño se mudó allí con su familia hace apenas un año y, tal y como reporta 'La Provincia', murió tras ser atropellado cuando volvía del colegio a su casa en bicicleta. Según el mismo medio, a pesar de haber luchado por mantenerse con vida durante más de una semana, sus heridas eran tan "irreversibles" que terminó falleciendo el pasado 21 de enero.

Su padre, Tobi, ha hablado en 'La Provincia' de la incertidumbre que atravesó la familia durante nueve días, aferrándose a la esperanza de que su hijo sobreviviría, pese a la gravedad de las lesiones. Noe sufrió daños severos en el cerebro, la cadera y otras partes del cuerpo, y permaneció en coma tras una intervención quirúrgica de aproximadamente cuatro horas. “Sabíamos que su estado era muy grave, pero nunca pensamos que iba a morir”, ha declarado el progenitor en el mismo diario.

Tobi también contó que, tanto él como su mujer, vieron desde la ventana de su casa que los servicios de emergencia acudían a una carretera cercana, sin pensar que el afectado del accidente pudiera ser su pequeño. Finalmente, al ver que éste no contestaba al teléfono, se preocuparon y fueron a la zona del atropello, donde encontraron a Noe siendo atendido por los sanitarios. El único consuelo que le ha quedado a sus padres es que el niño ha vuelto a ser "un héroe" al donar sus órganos para salvar otras vidas.

Aunque ya no vivían en la isla, Noe seguía yendo a la casa que sus padres tenían en Mala todos los veranos. Allí, junto a su hermano, iban en familia a las batidas, con el objetivo de erradicar la suciedad que el turismo y los bañistas irresponsables suelen dejar en las zonas costeras. Playas como Famara o Papagayo cuentan con la inestimable ayuda de estos voluntarios y, además, Noe también se dedicaba a hacer fotografías para mostrarle al mundo los beneficios de su actividad.

En su honor, 'Lanzarote Limpia' ha convocado una salida para continuar con su legado y seguir haciendo lo que a él más le gustaba. El grupo estará el próximo domingo 8 de febrero a las 10:00 horas en La Playa de Tía Vicenta. "Celebraremos el legado de nuestro pequeño Noe. Sacar muchas fotos para plasmar lo que un grupo de personas maravillosas logran cuando unen sus fuerzas", han dicho desde su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se ve el perfil del joven fallecido haciendo una foto con su cámara.