Gywneth Paltrow, sobre por qué estuvo siete años sin hacer películas: “Me sentí muy perdida”

Aunque no fuésemos conscientes de ello, Gwyneth Paltrow llevaba siete años sin hacer una película, concretamente desde 'Vengadores: Endgame' (2019). Y tampoco es que antes de eso se estuviera prodigando mucho en la gran pantalla, más allá de sus incursiones en Marvel como Pepper Pots. La oscarizada actriz prefirió volcarse en el sector de la belleza y el bienestar con su firma Goope, que comenzó como una newsletter en la que recomendaba sus productos y rutina favoritas y ahora es todo un referente en esa industria. Con motivo de su regreso al cine con uno de los grandes estrenos del año, 'Marty Supreme', Paltrow, de 54 años, ha hablado de los motivos de su larga ausencia.

En la película de Josh Safdie, la protagonista de 'Shakespeare enamorado' interpreta a una actriz retirada que prepara su vuelta a los escenarios mientras cae rendida a los encantos del pícaro Marty Hauser, al que da vida Timothée Chalamet, nominado al Oscar por cuarta ocasión con este trabajo. Por tanto, hay ciertas similitudes con ella misma, que fue una de las mayores estrellas de Hollywood de los 90 y primeros 2000, pero que llevaba más de diez años sin protagonizar un título fuera de los superhéroes. La última vez fue en la comedia 'Mortdecai', aunque sí que es cierto que ha trabajado en varias series con roles más o menos episódicos, como en 'The Politician'.

"Siento que mi vida ha tenido diferentes capítulos en los que he perseguido diferentes sueños (...) Cuando tenía 20 años y hasta que tuve a mi hija, mi sueño era el cine. Luego tuve este hermoso sueño de ser madre, que aún continúa, y también el de ser empresaria. Y ahora, curiosamente, regresa el sueño de hacer cine. La verdad no estaba segura de si alguna vez volvería al cine, pero ahora me siento muy afortunada de que Josh Safdie me haya devuelto a este mundo", explica en rueda de prensa por la promoción de 'Marty Supreme'.

El síndrome del nido vacío

Durante este tiempo alejada de las cámaras, Paltrow se concentró en criar a sus hijos Apple y Moses. Pero ahora que son mayores -ella tiene 21 años y él 19- y viven su vida, todo ha cambiado. “Tengo mi empresa y tengo mucho trabajo con su dirección ahora mismo, pero llegó el momento en el que todos mis hijos se fueron a la universidad, dejaron la casa muy vacía y me sentí perdida”, confiesa en una entrevista a 'Vogue'.

Fue entonces cuando recibió la llamada de Josh Safdie, autor junto a su hermano Benny de algunas de los thrillers más estimulantes de los últimos años, como 'Diamantes en bruto' o 'Good times'. "Mi hermano, que también es director, me dijo que era una cineasta increíble y que tenía que decir que sí. Así que entre mi hermano, mi casa vacía y las ganas de pasar el otoño en Nueva York tuve que aceptar el papel", cuenta la actriz en un castellano casi perfecto.

Grace Kelly como inspiración

Tampoco le importó volver al cine en un papel de 'vieja gloria' que quiere volver a la actuación. “Pensé mucho en Grace Kelly porque vivió en la misma época. La imaginaba con la misma elegancia que Kay Stone y vestida con el mismo vibe. Grace Kelly hizo lo mismo que el personaje, dejó su carrera y su propia estrella para casarse con alguien. Ella se convirtió en un faro de guía para mí durante el rodaje”, subraya Paltrow, quien una vez reabierta la puerta, espera quedarse: "Cuando los niños estaban en casa era difícil rodar porque no quería viajar mucho durante meses. Ha pasado esta época y me siento más abierta, y la experiencia de 'Marty Supreme' ha sido increíble, fenomenal y ha sido muy divertida”.