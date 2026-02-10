El tiempo del actor australiano lo sitúa entre el 2% superior de los hombres de su edad

A los 57 años muchos empiezan a pensar en recordar los buenos tiempos en vez de marcarlos. No es el caso de Hugh Jackman, que parece disponer del mismo factor curativo que Lobezno, el personaje que lleva décadas interpretando en la gran pantalla con toneladas de carisma. Su última logro, completar una carrera de remo de 5.000 metros en 18:31.5, un tiempo que lo coloca en el nivel de rendimiento físico del 2 % superior entre hombres de su edad según estándares de rendimiento en ergómetro.

El récord absoluto en la élite para esa distancia es de 14:54.5, lo que da una idea de lo impresionante del resultado de Jackman. Hablamos de una disciplina que es mucho más que simplemente 'remar'. Es cardio puro, técnica depurada y un verdadero test de resistencia mental, pues la distancia de 5 kilómetros supone todo un desafío aeróbico.

En el caso de Jackman, ese tiempo no surge de casualidad ni de magia hollywoodense, sino de la constancia, la disciplina y el entrenamiento inteligente. A lo largo de los años, el actor ha hecho del remo una pieza clave en su plan de acondicionamiento físico, tanto para mantener una excelente forma corporal como para mejorar su capacidad cardiovascular.

Un VO2máx impresionante

Beth Lewis, la entrenadora con la que lleva años realizando entrenamientos de fuerza, ya reveló que el VO2máx del actor es impresionante. Para el rodaje de 'Deadpool & Lobezno' alcanzó los 59 ml/min/kg. Y desde entonces no ha hecho sino aumentar. Su última lectura es de 64,3 ml/min/kg, un incremento drástico gracias a su constancia y al duro entrenamiento.

El secreto está en una buena alimentación y una rutina de entrenamiento exigente, y adaptada a sus propias necesidades. El propio Jackman ha destacado en varias entrevistas que la máquina de remo es una de las herramientas más completas que existen, porque activa prácticamente todo el cuerpo con cada golpe de palanca, desarrolla fuerza, potencia y resistencia aeróbica superior.

Enfundar las garras no está en el guion

Pero incluso alguien con su preparación física puede albergar dudas ante un desafío así. El protagonista de 'Song Sung Blue' admitió sentir nervios antes de acometer los 5 kilómetros, lo que nos recuerda que incluso los más preparados tienen que luchar contra sus propios pensamientos antes de empezar, algo que en el caso de Jackman lo hace más humano y admirable. Pero, además, su ejemplo nos recuerda que la edad es solo un número cuando el hábito de entrenar se convierte en un estilo de vida.