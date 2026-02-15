Tres hábitos que le han cambiado la vida al actor Álex González: "Me ayudan a regularme mentalmente"

El actor ha optado por construir rutinas que no solo benefician su rendimiento físico, sino también su equilibrio emocional y mental

El hábito finlandés que te ayudará a vivir más y mejor

Compartir







Para muchos, Álex González es ese actor carismático que ha protagonizado series y películas como 'El Príncipe' o 'Vivir sin permiso', demostrando una versatilidad como intérprete cimentada a lo largo de más de dos décadas de carrera. Sin embargo, en los últimos años el intérprete nos ha acostumbrado también a compartir a través de redes sociales aspectos menos conocidos de su vida, como es el caso de los hábitos que más le han ayudado a regularse mentalmente, mejorar su energía y mantener el foco día tras día.

En un mundo en el que el nivel de exigencia a nivel tanto laboral como personal compiten en importancia, Álex González ha optado por construir rutinas que no solo benefician su rendimiento físico, sino también su equilibrio emocional y mental. Estos son los tres hábitos que, según el actor, han transformado su vida.

PUEDE INTERESARTE Los nueve hábitos que comparten las personas que viven 100 años

El entorno es tan importante como la fuerza de voluntad

La primera piedra angular del cambio personal que Álex González ha experimentado tiene que ver con el entorno. En varias publicaciones de sus redes sociales, el actor ha recordado que durante mucho tiempo creyó que su falta de disciplina se debía a no tener “fuerza de voluntad”.

Sin embargo, con el tiempo comprendió que no es la fuerza de voluntad la que impulsa los cambios sostenibles, sino el entorno que lo rodea. Cambiar espacios, rutinas, hábitos y las personas con quienes interactúa, pasando más tiempo en contextos positivos ha hecho que sus hábitos fueran más sencillos de mantener.

PUEDE INTERESARTE Los siete hábitos que hacer antes de los 60 para vivir bien 20 años más

Esta reflexión es importante porque desmonta la creencia común de que basta con “querer cambiar”, sino que es necesario diseñar conscientemente un entorno que favorezca ese cambio. Para González, fue un factor decisivo para que sus decisiones se volvieran menos esfuerzo y más hábito.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entrenamiento de fuerza como terapia física y mental

Uno de los pilares de su bienestar que Álex repite con frecuencia es el entrenamiento de fuerza. No se trata únicamente de estar en forma: como él mismo ha explicado, practicar fuerza 3 o 4 días a la semana actúa como una “terapia física, mental y emocional”.

Para González, el entrenamiento de fuerza le ha ayudado a regular su estado de ánimo y reducir tensiones, ganar claridad mental y foco en su trabajo y generar energía y disciplina para enfrentar desafíos del día a día.

Diversos estudios respaldan lo que el actor comenta, afirmando que el ejercicio de fuerza libera neuropéptidos y hormonas, como endorfinas, que no solo fortalecen el cuerpo sino que también mejoran la salud mental y reducen la ansiedad. Aunque Álex no cita investigaciones científicas en sus publicaciones, síi que existe un consenso científico claro sobre este efecto fisiológico y psicológico del entrenamiento de resistencia.

Una planificación que evita la improvisación

El tercer hábito clave que Álex González ha señalado en redes es la importancia de marcarse objetivos concretos y planificarlos, no dejar las cosas al azar.

El actor ha dicho que la motivación es fluctuante y que, si depende solo de ella, corre riesgo de dejar sus planes sin cumplir. En su lugar, ha adoptado la disciplina de planificar. Así, su vida en meses, semanas y días. Esto le ayuda en sus entrenamientos y rutinas físicas, pero también en sus metas personales y profesionales.

Esto le da claridad, ya que cada día sabe qué debe hacer y hacia qué objetivo se dirige. Este hábito de estructuración permite reducir la procrastinación y, sobre todo, permite evitar negociaciones internas que minan la productividad. Según los expertos, este tipo de planificación puede transformar objetivos abstractos en pasos accionables, reduciendo estrés y aumentando las probabilidades de éxito.

Hábitos que van más allá del físico

Lo que vincula estos tres hábitos es su capacidad para combatir la dispersión mental y emocional moderna. En la actualidad el trabajo, las redes sociales y las expectativas externas compiten por nuestra atención, por lo que construir rutinas saludables no es solo útil, sino también es necesario para sostener una vida equilibrada.

Álex González ha logrado transformar su relación con la disciplina y la productividad a partir de estas tres prácticas. Sin embargo, quizá la lección más poderosa que extrae de su experiencia diaria es que no hay transformación sin intención estructurada, y que, incluso en el mundo del espectáculo, el camino hacia la estabilidad mental comienza con acciones concretas y repetidas.